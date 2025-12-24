Últimos días para las preinscripciones para el ingreso 2026 en la UNJu

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) mantiene abiertas las preinscripciones para el ingreso 2026 . El trámite se realiza de manera online a través del sistema SIU Guaraní y permanece disponible hasta el 31 de diciembre, según informó la casa de estudios.

La convocatoria alcanza a aspirantes de toda la provincia y ofrece una amplia variedad de carreras distribuidas en distintas sedes, con propuestas vinculadas a las ciencias sociales, la educación, la comunicación, el turismo y la gestión cultural.

El proceso de preinscripción se gestiona exclusivamente por internet mediante el Sistema SIU Guaraní, plataforma oficial utilizada por las universidades nacionales. Los interesados deben completar el formulario correspondiente dentro del plazo establecido.

Desde la UNJu recordaron que la preinscripción constituye el primer paso para el ingreso a la universidad y resulta obligatoria para quienes deseen iniciar una carrera en el ciclo lectivo 2026.

Oferta académica

La sede central de San Salvador de Jujuy concentra la mayor parte de las propuestas académicas de la Facultad de Humanidades. Allí se puede optar por la Licenciatura en Trabajo Social y la Licenciatura en Comunicación Social, dos de las carreras con mayor demanda.

También se encuentran disponibles el Profesorado y la Licenciatura en Educación para la Salud, el Profesorado y la Licenciatura en Historia, el Profesorado y la Licenciatura en Filosofía, y el Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación.

La oferta se completa con el Profesorado y la Licenciatura en Letras, la Licenciatura en Antropología, la Tecnicatura en Comunicación Digital Convergente y la Tecnicatura en Gestión y Producción Editorial.

En la sede San Pedro, los aspirantes pueden preinscribirse en la Licenciatura en Educación para la Salud y en el Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación.

En El Carmen, la propuesta académica incluye la Licenciatura en Turismo, orientada a la formación de profesionales del sector turístico.

La sede Tilcara ofrece la Licenciatura en Trabajo Social, con un enfoque territorial y comunitario. En tanto, en Humahuaca se dicta la Licenciatura en Turismo, una carrera vinculada al desarrollo regional.

Además, en la Comisión Purmamarca se encuentra habilitada la Tecnicatura en Turismo, una opción de formación técnica con salida laboral en la actividad turística.

Cómo realizar la preinscripción

Para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al sitio oficial de preinscripciones de la UNJu, completar los datos personales y seleccionar la carrera y la sede correspondiente. El sistema permite guardar la información y continuar el proceso en distintas etapas.

La universidad recomienda realizar la preinscripción con antelación para evitar inconvenientes sobre el cierre del plazo.