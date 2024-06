Un colectivo chocó contra postes en Palpalá por evitar esquivar otro vehículo

En la mañana de este lunes un colectivo impactó contra dos postes en Palpalá al tratar de esquivar a un automóvil. No se registraron víctimas.

Durante la mañana de este lunes 24 de junio, un colectivo intentó esquivar a otro vehículo e impactó de llenó contra dos postes en la ciudad de Palpalá. El hecho no dejó víctimas pero el conductor sufrió heridas leves.

A causa del fuerte impacto, el hombre sufrió heridas leves pero no se registraron víctimas. Asimismo, informaron que en el colectivo no circulaban otras personas ya que el transporte no estaba en circulación.