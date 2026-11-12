Un conductor chocó contra un poste en Los Huaicos y dio positivo en el test de alcoholemia

Un conductor chocó contra un poste en Los Huaicos y dio positivo en el test de alcoholemia

Un siniestro vial se registró en el barrio Los Huaicos , en San Salvador de Jujuy , donde un automóvil Fiat habría chocado contra un poste ubicado sobre avenida Bolivia. El conductor sufrió lesiones en el rostro y tuvo que ser trasladado al hospital Pablo Soria. La Policía confirmó que el test de alcoholemia realizado al hombre arrojó resultado positivo.

El vehículo terminó en el ingreso a Villa Angola, sobre calle Cabrera, donde intervino personal de la Seccional 49 y del SAME. En el automóvil viajaban tres personas: el conductor y dos mujeres mayores de edad que no presentaban lesiones.

La subcomisaria Daniela Claros, de la Seccional 49 de Los Huaicos, explicó que todavía se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente. “Es un Fiat y habría colisionado con un poste. En estos momentos se está estableciendo sobre avenida Bolivia cuál sería el poste”, señaló.

La funcionaria policial confirmó que el hombre que manejaba sufrió lesiones en el rostro, por lo que fue necesaria la intervención del servicio de emergencias.

“El masculino que venía manejando sufrió lesiones en las partes del rostro. Venía acompañado de dos personas femeninas mayores de edad, las cuales no tienen lesiones” “El masculino que venía manejando sufrió lesiones en las partes del rostro. Venía acompañado de dos personas femeninas mayores de edad, las cuales no tienen lesiones”

Personal del SAME asistió al conductor y dispuso su traslado al hospital Pablo Soria para que recibiera atención médica.

Un conductor chocó contra un poste en Los Huaicos y dio positivo en el test de alcoholemia

La Policía confirmó que el test de alcoholemia dio positivo

Uno de los datos más importantes surgió durante las primeras actuaciones policiales. Según confirmó Claros, al conductor se le practicó un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo. Sin embargo, no se informó el nivel de alcohol detectado ni se precisaron otras circunstancias relacionadas con la conducción del vehículo.

La subcomisaria explicó que el hecho fue reportado inicialmente a través del sistema de emergencias 911. “Se tomó conocimiento a través del 911 de que el masculino habría impactado con un poste que se encuentra sobre avenida Bolivia”, indicó, a la vez que confirmó:

“Se realizó el control de alcoholemia y arrojó resultado positivo”. “Se realizó el control de alcoholemia y arrojó resultado positivo”.

Además, señaló que el conductor aparentemente se dirigía hacia la vivienda de su madre, ubicada en Villa Angola, aunque esa información todavía forma parte de las averiguaciones. La Policía continúa tomando declaraciones a las personas que viajaban en el Fiat para determinar de dónde venían y cómo se produjo el siniestro.

El vehículo permaneció bajo resguardo policial mientras avanzaban las actuaciones y las consultas con la Fiscalía interviniente.

Por el momento, no se informaron otras personas lesionadas ni se estableció oficialmente la mecánica del accidente.