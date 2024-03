Un jujeño aseguró que fue estafado en Tierra del Fuego y no puede volver a Jujuy. Pide ayuda para poder sobrevivir.

Calvario.. Un jujeño denunció en Tierra del Fuego que fue estafado y no puede volver

El hombre dijo que llegó a esa ciudad tras un acuerdo con una mujer para trasladarla en auto desde el norte del país. "Le hice el viaje a la señora y no me pagó, estoy sobreviviendo con lo poco que tengo", lamentó y dijo que el periplo comenzó el 8 de febrero.

Ese día salió en auto desde Jujuy con una maestra de Ushuaia que le había pedido el traslado en su propio auto desde nuestra provincia. "La docente que es de acá, me dijo que tenía que hacer un viaje, y que tenía que traerla de Jujuy hasta aquí porque no tenía licencia y no sabía manejar”.

“Me estafó, no me pagó y ahora estoy en esta situación", contó en ese medio el jujeño. Detalló que llegaron a Ushuaia el 11 de febrero luego de tres días de viaje, pero que al llegar a la ciudad del sur del país, no tuvo respuestas.

"Ella me dijo que tenía plata, que esperara hasta el 15 de febrero. Esperé hasta el 15 y tampoco, o sea me quedo en la calle y quería pedir a la gente de acá si me podría dar una mano con trabajo", rogó en medio de una situación extrema.

Villarroel afirmó que la deuda total por el viaje desde Jujuy, "rondaría los 150, 170 mil pesos, que es el precio del vuelo más o menos, yo le dije que si me pasa la mitad yo pongo la otra, pero ella se negó. Fui a la comisaría y me dijeron que si no tenía un papel o algo que testifique, que no se podía hacer nada. Estoy sobreviviendo con lo poco que tengo", subrayó.

Tierra del Fuego

Es la provincia más austral de Argentina, separada del continente por el Estrecho de Magallanes. Es la más joven de todas ya que fue el último territorio nacional en convertirse en provincia en 1990. Pero su historia comenzó a escribirse miles de años antes, en la América precolombina, cuando habitaban estas tierras tribus como lxs Onas y Aush, ambas tribus Tehuelches, o lxs Yámanas.

Jujeño denunció que fue estafado en Tierra del Fuego Jujeño denunció que fue estafado en Tierra del Fuego

Un viaje muy largo

La duración del viaje entre Tierra del Fuego y Jujuy puede variar por múltiples factores, más teniendo en cuenta las condiciones generales del viaje, pero se estima que son por lo menos dos días y 18 horas para cubrir los 3.999 kilómetros que nos separan de esa provincia.