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6 de noviembre de 2026 - 12:23
Jujuy.

Una beba de un año y nueve meses fue atropellada por un ciclista en barrio Gorriti

El ciclista impactó contra el cochecito en el que era trasladada la beba, que cayó al pavimento y debió ser internada en el Hospital Materno Infantil.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Hospital Materno Infantil&nbsp;

Hospital Materno Infantil 

Un grave siniestro vial ocurrió en el barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, donde una beba de un año y nueve meses resultó herida luego de que un ciclista chocara contra el cochecito en el que era trasladada. Como consecuencia del impacto, la pequeña cayó sobre el asfalto y sufrió politraumatismos, por lo que tuvo que ser asistida y trasladada a un centro de salud.

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El episodio se registró ayer por la tarde en la intersección de avenida El Éxodo y calle Dorrego, una zona de circulación vehicular y peatonal de la capital jujeña. En el lugar intervino personal del SAME y efectivos policiales, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hospital Materno Infantil de Jujuy

Hospital Materno Infantil de Jujuy

Cómo ocurrió el accidente en barrio Gorriti

De acuerdo con la información conocida, una joven de 22 años caminaba por el sector junto a su sobrina de un año y nueve meses, a quien llevaba en un cochecito.

En esas circunstancias, ambas fueron embestidas por un ciclista de 33 años. La fuerza del impacto provocó que el cochecito volcara y que la pequeña saliera despedida, cayendo directamente sobre la cinta asfáltica.

Tras el siniestro, se solicitó asistencia médica para atender a la menor, quien presentaba lesiones como consecuencia de la caída.

La beba fue trasladada al Hospital Materno Infantil

Personal del SAME acudió al lugar y brindó las primeras atenciones a la pequeña. Debido a los golpes sufridos, los profesionales resolvieron trasladarla de urgencia al Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy.

Una vez en el establecimiento sanitario, la paciente fue evaluada por el equipo médico y recibió el diagnóstico de politraumatismos.

La beba quedó internada en observación para controlar su evolución y realizar el seguimiento de las lesiones provocadas por el impacto contra el pavimento.

Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre su evolución clínica.

Demoraron al ciclista y secuestraron la bicicleta

Luego del accidente, intervino personal policial de la Seccional Nº4, que realizó las primeras actuaciones para establecer cómo se produjo el choque.

En el marco del procedimiento, los efectivos secuestraron la bicicleta involucrada para llevar adelante las pericias correspondientes y reunir elementos que permitan reconstruir la mecánica del siniestro.

Por su parte, el ciclista de 33 años fue demorado preventivamente, aunque recuperó la libertad algunas horas después.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer las posibles responsabilidades por las lesiones sufridas por la menor.

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