viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 20:05
Capital.

Tensión en barrio Gorriti: un hombre amenazó a su ex en la vía pública y atacó a policías

El agresor se resistió al arresto tras cometer violencia de género, atacó a un efectivo y debió ser reducido tras un amplio operativo policial.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lugar donde sucedió el hecho.

Lugar donde sucedió el hecho.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:25 del viernes, en la intersección de calle Dorrego y Jorge Newbery, tras un llamado de alerta recibido por el Centro de Gestión, que advertía sobre una violenta agresión contra una mujer. Al lugar acudió personal de la Unidad Regional 1, con apoyo inmediato del Cuerpo de Motorizados y otras unidades operativas.

615836470_122251390694082720_8544840089435294507_n
Pánico en el barrio Luján / elemento sustraído.

Pánico en el barrio Luján / elemento sustraído.

Al arribar, los uniformados intentaron identificar y controlar al agresor, quien opuso una fuerte resistencia, atacó físicamente a un suboficial y amenazó al personal con un caño metálico. La situación fue contenida gracias al rápido despliegue policial y a la intervención coordinada de los efectivos.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que el hombre presentaba una autolesión leve en el pecho, por lo que se solicitó la presencia del SAME, que lo asistió en el lugar. Tras recibir las curaciones correspondientes y ser declarado apto para el traslado, el sujeto volvió a mostrarse hostil y agresivo al momento de ser subido al móvil policial, por los que los efectivos tuvieron que hacer uso de la fuerza para reducirlo.

El hombre quedó alojado en la dependencia policial correspondiente.

policia detenido
Violento hecho en San Salvador de Jujuy.

Violento hecho en San Salvador de Jujuy.

