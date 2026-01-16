Tensión en barrio Gorriti: un hombre amenazó a su ex en la vía pública y atacó a policías

El episodio ocurrió alrededor de las 16:25 del viernes, en la intersección de calle Dorrego y Jorge Newbery, tras un llamado de alerta recibido por el Centro de Gestión, que advertía sobre una violenta agresión contra una mujer. Al lugar acudió personal de la Unidad Regional 1, con apoyo inmediato del Cuerpo de Motorizados y otras unidades operativas.
Al arribar, los uniformados intentaron identificar y controlar al agresor, quien opuso una fuerte resistencia, atacó físicamente a un suboficial y amenazó al personal con un caño metálico. La situación fue contenida gracias al rápido despliegue policial y a la intervención coordinada de los efectivos.