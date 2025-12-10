Un policía salvó la vida de una beba de 1 año que no podía respirar

Heorico rescate.

Una dramática situación se vivió este miércoles por la mañana en la Sub Comisaría del barrio San Francisco de Álava, en San Salvador de Jujuy, cuando una pareja ingresó desesperada con su hija de 15 meses, quien estaba sufriendo un episodio de broncoaspiración y no reaccionaba.

Ante la urgencia, el Sargento Aybar Amílcar actuó de inmediato y comenzó a realizar maniobras de RCP a la bebé, acompañado por el personal de guardia que asistió todo el procedimiento. Gracias a la intervención, lograron liberar las vías respiratorias y que la menor recupere el pulso y su estado de salud.

