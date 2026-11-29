Una pelea entre jóvenes generó disturbios y preocupación en el barrio San Pedrito - imagen ilustrativa

Un episodio de violencia se registró durante la mañana de este domingo en el barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió sobre calle Frías, a una cuadra de avenida Vespucio, donde un grupo de jóvenes protagonizó un conflicto que terminó con el lanzamiento de piedras contra una vivienda.

De acuerdo con la información publicada, fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Policía ante la situación que se desarrollaba en la zona. Tras recibir los llamados, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar para intervenir.

Piedras cerca de los autos y preocupación entre los vecinos Durante el episodio, alrededor de seis jóvenes permanecieron en las inmediaciones de la vivienda y arrojaron piedras contra el inmueble. Algunos proyectiles cayeron cerca de vehículos que estaban estacionados en la calle, lo que generó preocupación entre los residentes.

Ante el riesgo de que sus automóviles resultaran dañados, varios vecinos salieron de sus casas para resguardarlos y observar lo que estaba ocurriendo.

Según trascendió, los involucrados manifestaban haber sido agredidos anteriormente y señalaban que las personas responsables se encontrarían dentro de la casa atacada. La situación se calmó tras la llegada policial Con el paso de los minutos, los jóvenes comenzaron a retirarse del lugar y los disturbios cesaron. Posteriormente, los móviles policiales también se alejaron de la zona. Hasta el momento, no se informaron personas detenidas ni se conocieron detalles oficiales sobre el origen del enfrentamiento. La situación generó preocupación entre los vecinos de San Pedrito, que debieron intervenir para proteger sus vehículos ante los incidentes.

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