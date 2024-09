Vecinos e instituciones podrán opinar sobre el estudio de costos

También se comunica a los participantes que las ponencias escritas deberán ser acompañadas con una copia digital y con todos los antecedentes que consideren necesarios para que sean incorporados al expediente a conformarse.

Consulta abierta

El concejal Gastón Millón señaló que “entro la nota del Ejecutivo que nos remitió el estudio de costos del sistema de transporte, con lo cual lo que corresponde y es legal vamos a iniciar el procedimiento de consulta abierta para que todos puedan hacer los aportes necesarios y observaciones a este estudio de costos. Esto puede ayudar a que hagan aportes y contribuciones que salgan del Concejo”.

“El estudio de costos es una sugerencia de precios del transporte o adonde está el mayor costo de cada una de las empresas, porque con esta transparencia sabremos cuanto cuesta el sistema, sacar un colectivo a la calle incluyendo los repuestos, combustibles, impuestos, costos de personal, salarios para saber el monto aproximado a lo que debería estar, sin subsidio el boleto. De acuerdo a eso, si provincia da un subsidio de determinada cantidad de dinero o el municipio porque Nación venos que a cortado lamentablemente todos los subsidios, se puede b usar un punto mas o menos de equilibrio para tener un precio razonable y no quedarnos muy abajo y que cause un quebranto al sistema, ni tampoco muy arriba que la gente no lo pueda pagar”.

Fondo Compensador

Sobre las alternativas para financiar los subsidios que desde Nación se retiraron de las provincias, dijo que “hay un proyecto que anda dando vueltas en el Congreso de la Nación para que haya un Fondo Compensador que está vinculado al impuesto al combustible que va destinado al transporte del interior. Se sigue cobrando el impuesto al combustible, pero al interior non se le envía subsidios ni montos para el transporte”.

“Fundamentalmente lo que establece la ley es una audiencia pública, desde hace un tiempo veníamos manejando el formato de hacer público este estudio de costos para que todo vecino interesado pueda realizar por escrito sus observaciones y comentarios y pueda difundirse para avanzar con el mismo”, remarcó.