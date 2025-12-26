viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 10:19
¡Hermoso!

Vecinos de Villa Jardín de Reyes transformaron una calle en un paseo navideño

Con esfuerzo propio y trabajo en conjunto, residentes de Villa Jardín de Reyes decoraron el barrio con figuras navideñas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.

Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.

Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.
Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.

Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.

Una calle vestida de Navidad

Sobre la calle Yerbita se pueden ver representaciones de los Reyes Magos, un Papá Noel, un cascanueces y una corona de Adviento, entre otros elementos que forman parte del paisaje navideño. Cada figura fue ubicada estratégicamente para que vecinos y visitantes puedan recorrer la cuadra y disfrutar del armado.

La iniciativa generó un punto de encuentro para familias del barrio, que se acercan durante la tarde y la noche para observar las decoraciones y compartir un momento distinto en un entorno cotidiano transformado por el trabajo colectivo.

Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.
Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.

Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.

Temas
