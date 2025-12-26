Vecinos de Villa Jardín de Reyes transformaron una calle en un paseo navideño

Sobre la calle Yerbita se pueden ver representaciones de los Reyes Magos, un Papá Noel, un cascanueces y una corona de Adviento, entre otros elementos que forman parte del paisaje navideño. Cada figura fue ubicada estratégicamente para que vecinos y visitantes puedan recorrer la cuadra y disfrutar del armado.
La iniciativa generó un punto de encuentro para familias del barrio, que se acercan durante la tarde y la noche para observar las decoraciones y compartir un momento distinto en un entorno cotidiano transformado por el trabajo colectivo.