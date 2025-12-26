Vecinos de Villa Jardín de Reyes transformaron una calle en un paseo navideño

Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.

En Villa Jardín de Reyes, un grupo de vecinos decidió darle vida a la calle Yerbita y transformarla en un espacio cargado de espíritu navideño. Con recursos propios y trabajo comunitario, impulsaron una iniciativa que convirtió la cuadra en un paseo decorado con figuras tradicionales, luces y adornos alusivos a las fiestas de fin de año.

La propuesta surgió a partir de la iniciativa de los propios residentes, quienes se organizaron para reunir fondos, adquirir materiales y trabajar de manera conjunta en la ornamentación del lugar. El resultado es un espacio que combina creatividad, identidad barrial y un fuerte sentido de pertenencia.

Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes. Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.

Una calle vestida de Navidad Sobre la calle Yerbita se pueden ver representaciones de los Reyes Magos, un Papá Noel, un cascanueces y una corona de Adviento, entre otros elementos que forman parte del paisaje navideño. Cada figura fue ubicada estratégicamente para que vecinos y visitantes puedan recorrer la cuadra y disfrutar del armado. La iniciativa generó un punto de encuentro para familias del barrio, que se acercan durante la tarde y la noche para observar las decoraciones y compartir un momento distinto en un entorno cotidiano transformado por el trabajo colectivo. Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes. Paseo Navideño en Villa Jardín de Reyes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







