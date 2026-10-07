Víctor Vildoza: del teatro comunitario al clown y una vida atravesada por el arte social

Víctor Vildoza es jujeño, artista y payaso. Su camino comenzó lejos de casa, cuando a los 20 años viajó a Misiones para estudiar Turismo y terminó encontrando una vocación que cambiaría por completo su vida: el teatro comunitario, el circo y, especialmente, el clown.

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Durante una entrevista, recordó que todo comenzó casi por casualidad. Un compañero de la carrera lo invitó a participar de un ensayo de La Murga de la Estación , un grupo de teatro comunitario de Posadas. Allí encontró no solamente un espacio artístico, sino también una comunidad.

“Ahí encontré primero una familia. Son vecinos que se juntan a hacer teatro para contar su realidad. Tiene mucha contención y una mentalidad cooperativa y comunitaria, y eso me encantó” , relató.

Ese acercamiento despertó también su curiosidad por otras disciplinas. Elementos de circo que encontró durante una mudanza del grupo fueron el punto de partida para comenzar a formarse en esa área y avanzar luego hacia el mundo del clown.

El clown como una forma de liberarse

Vildoza reconoció que durante gran parte de su vida fue una persona tímida e introvertida. Encontrar el clown significó, para él, descubrir un espacio en el que podía jugar, equivocarse y expresarse sin quedar atrapado en la mirada ajena.

“Fue una liberación. Empezar a jugar con lo cotidiano y con todo lo que te sucede internamente te libera de una manera que yo no pensaba”, explicó.

El artista reflexionó además sobre la presión que generan actualmente las redes sociales y la necesidad constante de mostrar una imagen perfecta.

“Estamos cada día más restringidos, más serios. Nos cuesta reírnos de nuestros propios errores. Todo tiene que ser perfecto, todo es un like o un follow”, señaló.

Para Vildoza, el escenario le permitió romper con esos prejuicios.

“Puedo seguir jugando como un niño, puedo seguir liberando una energía creativa sin prejuicios y sin autoprejuicios”, afirmó.

El arte como herramienta social

Una parte fundamental de su trabajo se desarrolla lejos de los escenarios tradicionales. Vildoza forma parte de proyectos que llevan espectáculos de circo y títeres a aldeas y escuelas de comunidades guaraníes, conocidas como tekoá.

El artista explicó que esos encuentros muchas veces atraviesan las barreras del idioma y permiten generar vínculos desde otros códigos.

“Aunque no entiendas el idioma, aunque ellos no te entiendan mucho a vos, hay un compartir de una energía linda que a uno lo llena como artista”, expresó.

Su experiencia en esos territorios también modificó su mirada sobre la vida, particularmente en relación con el vínculo con la naturaleza, la presencia y el valor de lo cotidiano.

“Aprendí mucho a escuchar y a observar”, sintetizó sobre ese recorrido.

“Económicamente es muy difícil remarla”

Vildoza también habló sin idealizar la vida artística. Reconoció que vivir del arte implica dificultades económicas y una enorme cantidad de trabajo que muchas veces el público no llega a ver.

“Económicamente es muy difícil remarla. Es más lo que se gestiona, lo que se produce y lo que se actúa que lo que se ve”, señaló.

Sin embargo, afirmó que encontró en el trabajo social y artístico una energía difícil de hallar en otros ámbitos y destacó la posibilidad de desarrollar proyectos junto a amigos y colegas.

Su presente entre Jujuy y Misiones

Desde hace aproximadamente un año y medio, Vildoza reparte su trabajo entre Jujuy y Misiones, además de participar en diferentes giras y proyectos artísticos.

En Jujuy mantiene vínculos con artistas y docentes locales y fue convocado nuevamente para formar parte del Encuentro Internacional de Mimo y Clown (EIMIC).

Será su segunda participación en el encuentro. El año pasado había llegado junto a un grupo de Misiones con una propuesta protagonizada por “dos payasos locos” que buscan encontrar el trabajo ideal.

Actualmente continúa ampliando sus vínculos dentro del mundo del clown y sostiene que todavía existen muchos espacios a los que este tipo de propuestas pueden llegar.

Jugar, escuchar, observar y compartir alegría forman parte de un recorrido que comenzó casi por casualidad en Misiones y que hoy convirtió al arte en su forma de vida.