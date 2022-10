Los horarios de las misas a lo largo del día serán a las 7:00, 8:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. Se espera una gran convocatoria ya que desde hace dos años y producto de la pandemia de coronavirus, no se podían realizar con normalidad. Esta vez la gente podrá asistir sin barbijo.

Virgen de Río Blanco: llega la primera peregrinación

Colectivos especiales para Río Blanco

La Secretaría de Transporte de la provincia dispuso salidas de colectivos desde San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín, Fraile Pintado, San Pedro y Perico.

Traslados desde San Salvador de Jujuy

Salidas desde las 5:00 a.m., en Av. Martiarena (ex 19 de Abril) y Gorriti con venta de pasajes en el lugar.

Traslados desde Libertador, Fraile Pintado, San Pedro y Perico

Salidas desde las 5:00 a.m., en cada Terminal de Ómnibus con venta de pasajes en las boleterías habituales.

Cortes de tránsito

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que en cada jornada de peregrinación se dispondrán cortes de tránsito en distintos puntos.

Cortes de tránsito a partir de las 5

Belgrano y Sarmiento.

San Martín y Otero.

Av. Italia e Ítalo Palanca.

Alte. Brown y Jade Sur.

Alte. Brown e Yrigoyen.

Juana Manuela Gorriti y Pueyrredón.

Juana Manuela Gorriti y Pco. Marshke.

Juana Manuela Gorriti y Las Heras.

Las Heras y El Gaucho.

Las Heras y Tte. Fernández.

Las Heras y Malvinas.

Las Heras y Antártida Argentina.

Las Heras y Patagonia.

Las Heras y Zegada.

Alte. Brown y Viltipico.

Alte. Brown y Puna.

Alte. Brown y Gdor. Tello.

Alte. Brown y Zurueta.

Av. Corrientes y Mejías.

Av. 10 de junio y Mendoza.

Pco. Marshke y C. Catamarca.

Ruta 1 y av. 2 de abril.

Ruta 1 y Derivador Altura Empresa Bellomo.

Ruta 1 y Derivador Altura TotalGaz.

Ruta 1 y Derivador Altura Corralón El Mercado.

Pasos peatonales permanentes hasta finalizar la procesión

Distribuidor Ingreso a Pco. Marshke altura de la Rotonda. de las Américas.

Distribuidor Ingreso a Pco. Marshke altura calle Riobamba.

Ruta 9 Derivador de ingreso a Pco. Marshke y Alte. Brown.

Pco. Marshke y Av. Corrientes.

Ruta 1 y Av. Corrientes

Paradas especiales para las unidades de transporte

Asimismo desde la repartición también informaron que, el domingo 2 y durante todos los domingos del mes se ha dispuesto fijar parada de las unidades de transporte de pasajeros que se dirigen hacia la localidad, en la playa de estacionamiento de calle Martiarena entre Canónigo Gorriti y Puente Bicentenario, razón por la cual se prohibirá el estacionamiento en ese tramo

A tal fin se instalará la señalización móvil correspondiente y se apostará personal del Cuerpo de Inspectores, instruyendo a los señores conductores, a los que se ruega prestar especial atención.

Cabe recordar que, más allá de las unidades especiales, las paradas habituales en inmediaciones del estadio 23 de agosto también van a funcionar con normalidad. En este sentido la gente también podrá optar por esta opción para llegar hasta Río Blanco.

Recomendaciones importantes

En diálogo con Canal 4 el padre Germán Maccagno, párroco de Río Blanco, recordó que es importante llevar gorra, calzado cómodo, sillitas portátiles aquellos que puedan y fundamentalmente mucho líquido.

“También queremos pedirle un favor grande a la gente, uno de ellos es que no prendan velas en el ojo de la virgen. Habrá un lugar dispuesto para que las coloquen teniendo en cuenta que aún está todo muy seco y pueden producirse incendios. Y lo otro es que por favor no lleven a sus mascotas. Muchas veces sucede que se terminan perdiendo en Río Blanco y los vecinos del lugar no saben qué hacer con ellas”, pidió el padre Germán Maccagno.

Operativo para peregrinos

Habrá actividades preventivas y de acompañamiento a los peregrinos, afectando a las Unidades Regionales N° 1, 7 y 8, además de la Brigada de Investigaciones y Narcotráfico.

Dentro de ese marco, desde la Dirección General de Emergencias se montará una carpa preventiva para asistir a personas que sufran de golpe de calor, descompensación, problemas de presión entre otros. Además habrá varias cuadrillas para coordinar asistencia a peregrinos junto con el personal del SAME.