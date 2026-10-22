Vitamina D baja: por qué ocurre, cuáles son sus riesgos y qué recomienda un especialista jujeño

La vitamina D cumple un papel fundamental en el funcionamiento del organismo , especialmente en la salud de los huesos, la absorción de minerales y el sistema inmunológico. Sin embargo, en los últimos años aumentó la preocupación por sus niveles bajos y también el consumo de suplementos vitamínicos sin indicación profesional.

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El médico clínico Dr. Santiago López Jordán (MP 4661) explicó cuáles son sus principales funciones, qué factores pueden influir en su disminución y cómo mantener niveles adecuados mediante la alimentación y la exposición solar responsable.

"La vitamina D es muy importante porque hasta la podríamos considerar como una hormona, por la implicancia que tiene en el organismo", señaló el especialista, quien destacó su participación en numerosos procesos biológicos.

Una de las principales funciones de la vitamina D es favorecer la absorción del calcio y el fósforo, dos minerales indispensables para mantener la estructura y resistencia de los huesos.

Según explicó López Jordán, una deficiencia importante puede aumentar el riesgo de problemas óseos y fracturas, especialmente en adultos mayores y mujeres que atravesaron la menopausia.

También interviene en el funcionamiento muscular y en la regulación del sistema inmunológico. Además, existen investigaciones que analizan su posible relación con la fertilidad masculina y determinados trastornos del estado de ánimo, aunque algunas de estas asociaciones todavía requieren mayor evidencia científica.

El profesional remarcó que se trata de una vitamina involucrada en múltiples funciones del organismo, por lo que mantener niveles adecuados resulta importante para la salud general.

Los peligros de tener baja la vitamina D

¿Por qué podemos tener baja la vitamina D?

La exposición a la radiación ultravioleta B del sol es una de las principales formas mediante las cuales el organismo produce vitamina D. Cuando esta radiación llega a la piel, comienza un proceso que posteriormente involucra al hígado y los riñones para obtener su forma activa.

Sin embargo, la capacidad de producción varía según distintos factores, como la ubicación geográfica, la estación del año, las características de la piel, la edad y los hábitos de exposición solar.

López Jordán aclaró que atravesar algunas semanas con poca presencia de sol no implica necesariamente desarrollar una deficiencia.

También advirtió sobre las recomendaciones que circulan en redes sociales acerca de exponerse al sol sin protección durante determinados minutos.

"Se ve en las redes sociales que dicen 10 o 15 minutos al mediodía, sin protector solar. Todo eso son mitos. Siempre se aconseja el uso de protección", sostuvo.

Además, explicó que recibir luz solar a través de una ventana cerrada no produce el mismo efecto, ya que el vidrio bloquea gran parte de la radiación UVB necesaria para la síntesis cutánea de vitamina D.

¿Qué alimentos ayudan a incorporar vitamina D?

Aunque la exposición solar tiene un papel importante, la alimentación también permite incorporar vitamina D y contribuir a mantener sus niveles.

Entre los alimentos recomendados por el especialista se encuentran:

Pescados grasos, como salmón, sardinas y caballa.

Yema de huevo.

Leche y yogures fortificados con vitamina D.

Otros productos alimenticios enriquecidos con esta vitamina.

El médico destacó la importancia de mantener una alimentación variada y equilibrada, aunque aclaró que las necesidades pueden cambiar de acuerdo con las condiciones particulares de cada persona.

Suplementos de vitamina D: ¿son necesarios para todos?

Uno de los temas abordados por López Jordán fue el aumento del consumo de suplementos vitamínicos, impulsado en parte por las recomendaciones de influencers, deportistas y contenidos publicados en redes sociales.

El especialista advirtió que no todas las personas necesitan suplementarse y que la decisión debe basarse en una evaluación profesional.

"Si uno siente que tiene deficiencia de vitamina D, hacerse un estudio de laboratorio y con su médico, con un endocrinólogo, ver qué deficiencia tiene", explicó.

En ese sentido, mencionó que existen grupos en los que la suplementación puede resultar especialmente importante, como los adultos mayores de 75 años, las embarazadas y las personas con enfermedades intestinales que dificultan la absorción de nutrientes.

De todos modos, la necesidad de realizar análisis o indicar suplementos debe determinarse individualmente, ya que no se recomienda medir vitamina D de manera rutinaria en todas las personas sanas.

López Jordán también señaló que, si bien la intoxicación por vitamina D no es habitual, consumir cantidades excesivas durante períodos prolongados puede provocar problemas de salud, como náuseas, vómitos y estreñimiento, además de complicaciones más graves asociadas al exceso de calcio en sangre.

¿Cuáles son los síntomas de una deficiencia de vitamina D?

Los niveles bajos de vitamina D no siempre producen síntomas evidentes. En algunos casos, una deficiencia prolongada puede provocar debilidad muscular, dolor óseo y una mayor predisposición a fracturas.

Por eso, el especialista insistió en la importancia de evitar los autodiagnósticos y consultar con un profesional cuando existan factores de riesgo o manifestaciones que puedan estar relacionadas con una deficiencia.

Finalmente, López Jordán mencionó la relación de la vitamina D con otros nutrientes, como el magnesio y la vitamina K, que también participan en procesos vinculados al metabolismo y la salud ósea.

La principal recomendación es mantener hábitos saludables, incorporar alimentos que aporten vitamina D y evitar la automedicación. Ante la sospecha de una deficiencia, una consulta médica permitirá determinar si es necesario realizar estudios o comenzar un tratamiento específico.