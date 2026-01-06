martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 09:48
Opinión.

La vitamina D y el detrás de escena de tu sistema inmune

Las vitaminas son esenciales para el desarrollo, el funcionamiento y el equilibrio general del organismo. Dentro de ese conjunto, la vitamina D tiene un papel especialmente importante.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alimentos con vitamina D

Alimentos con vitamina D

Las vitaminas cumplen un rol fundamental para que el organismo crezca, funcione y se mantenga en equilibrio. Entre ellas, la vitamina D ocupa un lugar particular: aunque suele llamársele vitamina, en realidad es una prohormona que el cuerpo puede producir y activar.

Lee además
como proteger la piel en verano durante el tratamiento oncologico
Opinión.

Cómo proteger la piel en verano durante el tratamiento oncológico
la tendencia de hacer anti propositos para ser mas feliz este ano nuevo video
Reflexiónes filosóficas

La tendencia de hacer "anti propósitos" para ser más feliz este año nuevo

La doctora Viviana Cantarutti, Médica Clínica de OSPEDYC, explicó que: “Originalmente se la clasificó como vitamina porque se obtenía únicamente de fuentes externas, pero hoy se sabe que, con la exposición solar adecuada, la piel es capaz de sintetizar vitamina D3, que luego se transforma en su forma activa en el hígado y los riñones. En algunos alimentos, como el pescado, la vitamina D aparece en dos formas: D2 y D3, siendo esta última la que se metaboliza con mayor eficacia.”

Su importancia es amplia y va mucho más allá de la salud ósea. La vitamina D permite absorber el calcio —fundamental para el desarrollo y la fortaleza de los huesos—, pero también interviene en la función muscular, participa en la comunicación entre los nervios y el resto del cuerpo y tiene un papel determinante en la respuesta inmunitaria. La vitamina D cumple un papel importante en nuestras defensas, ayuda a que el intestino funcione como una buena barrera frente a los gérmenes, activa las primeras células que salen a defendernos cuando algo nos ataca y, al mismo tiempo, fortalece la respuesta más “especializada” del sistema inmune. Además, favorece la producción de sustancias que ayudan a eliminar patógenos y se la ha estudiado por su posible rol en la prevención de infecciones respiratorias. Por todo esto, su acción es amplia y fundamental para mantenernos sanos.

“Aunque la alimentación suele asociarse a las vitaminas, la principal fuente de vitamina D es la luz solar –continuó la especialista de OSPEDYC-. Cuando la piel recibe radiación UVB, comienza el proceso de síntesis de vitamina D3 y, se estima que, alrededor del 80% de la vitamina D producida por el cuerpo proviene de este mecanismo. Sin embargo, el estilo de vida actual —con muchas horas bajo techo, poca exposición al aire libre y hábitos que limitan el contacto directo con el sol— dificulta esta producción natural. También influyen la contaminación, la presencia de nubes que filtran los rayos UVB, la falta de exposición durante el invierno, la pigmentación de la piel, la alimentación pobre en alimentos ricos en esta vitamina y ciertos problemas de salud que afectan la capacidad de producirla o metabolizarla, así como el uso de medicamentos como anticonvulsivantes o corticoides.”

Cuando la exposición solar es escasa, la dieta cobra relevancia. Los alimentos más ricos en vitamina D son los pescados grasos como el salmón o el atún, la yema de huevo, los lácteos y

los productos fortificados. Aun así, con frecuencia resulta insuficiente para cubrir las necesidades del organismo. En algunos casos, la suplementación puede ser necesaria, pero su indicación debe ser médica. Las dosis recomendadas dependen de la edad, el estado de salud y el nivel de déficit. Los excesos también pueden ser perjudiciales, provocando efectos adversos como hipercalcemia.

Cantarutti señala que: “Ante cualquier duda, se recomienda consultar con un profesional de salud, evitar la automedicación y considerar un análisis de laboratorio.”

“Comprender el rol de la vitamina D permite dimensionar su impacto en la salud general. Se trata de un nutriente que conecta múltiples aspectos de la vida cotidiana: la exposición al sol, la alimentación, la actividad física, la función intestinal, la inmunidad y las condiciones de salud preexistentes”, finalizó la Dra. Cantarutti.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo proteger la piel en verano durante el tratamiento oncológico

La tendencia de hacer "anti propósitos" para ser más feliz este año nuevo

Enero, alimentación y culpa: por qué no necesitamos "arrancar de cero"

Jujuy superó el récord de donación de órganos en comparación con 2024

David Kavlin habló tras sobrevivir a tres infartos y relató el momento más crítico de su vida

Lo que se lee ahora
la tendencia de hacer anti propositos para ser mas feliz este ano nuevo video
Reflexiónes filosóficas

La tendencia de hacer "anti propósitos" para ser más feliz este año nuevo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

Gloria Mabel López, hermana de la víctima. video
Policiales.

"A mi hermano lo mataron", dijo la hermana del joven que murió quemado en la comisaría de El Chingo

Emma María Mercedes Arias video
Oficial.

Asumió la nueva jueza en la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Comunidad de Casti - Yavi - Imagen creada con IA
Fatalidad.

Un turista de Buenos Aires murió alcanzado por un rayo en Yavi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel