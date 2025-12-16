Omega-3 y vitamina C: qué dice la ciencia sobre sus beneficios y riesgos

La combinación de Omega-3 y vitamina C gana presencia entre personas que buscan mejorar la salud del corazón, reforzar las defensas y prevenir enfermedades crónicas . Investigaciones recientes pusieron el foco en sus posibles beneficios antioxidantes y cardiovasculares, así como en los riesgos asociados a la suplementación sin supervisión profesional.

El interés creció a partir de publicaciones científicas y notas de divulgación que analizan cómo estos nutrientes actúan en el organismo, tanto por separado como de manera conjunta.

Según el sitio especializado Verywell Health, la popularidad de esta mezcla se relaciona con la idea de beneficios complementarios. La vitamina C cumple un rol clave en la respuesta inmunológica y en los procesos de cicatrización. Los ácidos grasos Omega-3 se asocian con la reducción de la presión arterial, la mejora del perfil lipídico y la protección del sistema cardiovascular.

Esta tendencia también responde a la búsqueda de estrategias preventivas frente a enfermedades crónicas, en especial en contextos donde los trastornos cardiovasculares presentan alta prevalencia.

Efectos sobre el sistema inmune y la protección celular

La vitamina C actúa como antioxidante y protege a las células del daño generado por los radicales libres. De acuerdo con la NIH Office of Dietary Supplements, la acumulación de estas moléculas se vincula con mayor riesgo de cáncer y otras patologías.

Los Omega-3 también aportan un efecto protector. Un estudio observacional realizado en el Reino Unido, citado por Verywell Health, señaló que las personas con niveles sanguíneos elevados de Omega-3 presentaron un 25% menos de riesgo de muerte por cáncer en comparación con quienes registraron niveles bajos.

Impacto en la salud cardiovascular

La evidencia científica muestra que los Omega-3 influyen de manera positiva en la presión arterial. Un meta-análisis publicado en el Journal of the American Heart Association en 2022 indicó que una ingesta diaria de 3 gramos de Omega-3 redujo la presión sistólica en 2,61 mmHg y la diastólica en 1,8 mmHg.

En personas con hipertensión, la reducción resultó mayor, con una baja de 4,54 mmHg en la presión sistólica y de 2,81 mmHg en la diastólica. En cuanto a la vitamina C, un estudio publicado en la revista Medicine en 2020 mostró un efecto moderado, más visible en adultos mayores de 60 años.

Perfil lipídico y riesgo cardiovascular

Respecto a los lípidos en sangre, el estudio REDUCE-IT demostró que los Omega-3 de prescripción reducen los triglicéridos entre un 20 y un 30%, según datos de la American Heart Association.

No obstante, la misma entidad no aconseja suplementos de venta libre en personas sin factores de riesgo cardiovascular. Otros ensayos, como el estudio ASCEND, observaron una reducción del 19% en el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular frente al placebo.

Qué dice la evidencia científica más reciente

Una revisión citada por Verywell Health remarcó que gran parte de los resultados positivos surge de estudios observacionales o del uso de suplementos recetados.

Un trabajo publicado en la revista Elife en 2024 vinculó una proporción elevada de Omega-6 respecto a Omega-3 en plasma con mayor riesgo de mortalidad general, cáncer y enfermedad cardiovascular. Los especialistas coinciden en la necesidad de más ensayos clínicos que evalúen el consumo conjunto de Omega-3 y vitamina C.

Riesgos y efectos secundarios a tener en cuenta

El consumo de estos suplementos también presenta efectos adversos. Dosis altas de vitamina C generan diarrea y dolor abdominal. Los Omega-3 provocan sabor desagradable, mal aliento y molestias digestivas, además de posibles aumentos del colesterol LDL y mayor riesgo de fibrilación auricular en dosis elevadas.

Otro punto relevante es su efecto anticoagulante. Esto eleva el riesgo de sangrado en personas que consumen aspirina, clopidogrel, prasugrel o warfarina. En personas alérgicas al pescado o a los mariscos, los suplementos de Omega-3 pueden desencadenar reacciones alérgicas graves.

Las principales organizaciones sanitarias priorizan la obtención de estos nutrientes a través de la alimentación. La American Heart Association recomienda consumir dos porciones semanales de pescado de unos 85 gramos para cubrir las necesidades de Omega-3.

La NIH Office of Dietary Supplements destaca que la vitamina C cumple su función antioxidante dentro de una dieta equilibrada rica en frutas y verduras. Verywell Health sugiere consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación, en especial en personas con enfermedades previas o tratamientos farmacológicos.