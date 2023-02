“Se mueve el macma. Se generó una acumulación de lava en el cráter , lo que anuncia que puede generar un efecto tapón: se acumula energía y si se desmorona, puede generar una erupción explosiva que no se puede predecir”, detalló Maro Guadalupe, investigadora del CONICET en Jujuy .

“Si la erupción es de gran magnitud y hay muchas cenizas liberadas a la atmosfera, podrían llegar a San Salvador de Jujuy, y sobre todo, a los poblados de la Puna”, resaltó la especialista, que prefirió bajarle el tono a la preocupación.

Maro Guadalupe - Investigadora Conicet Alerta naranja por el volcán Láscar

“Si pasa, hay que estar adentro de las casas, cerrar las ventanas y no ventilar, además de usar barbijos”, aclaró Guadalupe, que subrayó que el volcán Láscar es activo, pero en general de baja intensidad. “El problema son los vientos, porque los efectos más violentos de una erupción como la lava no llegarán, pero si las cenizas, pero eso dependerá del volumen que haya”.

Últimas novedades

El último reporte indica que en las últimas horas, la red de monitoreo instrumental continúa con una tendencia a la baja tanto en cantidad como en magnitud de sismicidad. “Lo que pasa no es para no poder dormir”, dijo el geólogo Javier Elortegui Palacios.

“Estamos en una zona sísmica y volcánica”, comentó el especialista. “Todavía no hay un episodio, y si pasara, habría que ver el volumen, la frecuencia y la intensidad”, dijo y recalcó que no es para preocuparse. “Hay eventos en los últimos años, pero no hay un calendario para erupciones, es impredecible”.

“Tenemos bordes tectónicos activos, placas marinas que se meten abajo del continente. Ahí se generan macmas, que se acumulan. Allí se producen los sismos y los volcanes”, explicó el especialista. En Chile se determinó una zona de exclusión de cinco kilómetros. “Hoy estamos en la alerta en nivel tres de cinco”.

¿Qué es el volcán Láscar?

Es un estratovolcán compuesto que se encuentra ubicado en la región de Antofagasta. Las localidades más cercanas ubicadas en territorio argentino se encuentran en el noroeste en Jujuy y Salta, en un radio entre 170 y 300 kilómetros de distancia desde el volcán, como Susques, Paso de Jama y Catua. San Salvador de Jujuy y la capital de Salta están a casi 300 kilómetros.

Volcán Láscar en Chile con alerta naranja (1).jpg Volcán Láscar en Chile con alerta naranja

El volcán Láscar se considera el más activo del norte de Chile. El primer registro de actividad es de 1854 y cuenta con más de 30 erupciones registradas. Láscar tiene una anomalía permanente, concentrada en el centro del cráter.

La última erupción de mayor magnitud registrada en tiempos históricos de este volcán ocurrió hace casi 30 años, el 19 y 20 de abril de 1993, con una erupción de tipo explosiva, donde la columna de tefra alcanzó los 23 km de altura sobre el cráter.

Hubo otra en el año 2006, y no hubo nuevos registros de explosiones hasta el día 3 de abril de 2013, cuando se observó una intensa actividad fumarólica, ocasionalmente acompañada de ceniza. En octubre de 2015, hubo explosiones menores, con emisión de tefra sobre el cráter con alturas no mayores a 2,5 km y posteriormente el 26 de noviembre de 2018 y el 23 enero de 2022.