Medición directa del volcán Láscar con la provincia de Jujuy

Hasta el momento no se ha registrado otro pulso eruptivo según informó el director regional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Ricardo Munizaga. “El volcán se encuentra en estado normal, no tenemos nuevas situaciones. Lo que está activo es el perímetro de seguridad, donde hay una restricción y prohibición de acceso al área del volcán, en un perímetro de 5 kilómetros que se mantendrá por cinco días”. Lo que indicaría que por el momento no llegarían las cenizas a Jujuy, resta esperar que pasen los días.

Sin embargo, lo que más ha dado de hablar en Chile es un video de un guía turístico que registró el pulso eruptivo a pocos metros del cráter. En el video, difundido en las redes sociales, se escucha a un hombre manifestar “hola a todos, acá volcán Láscar. Erupción, increíble, voy bajando corriendo ahora. Los pasajeros acá vamos bajando lo más rápido posible. Acaba de entrar en erupción el volcán. Estoy al borde del cráter”.

El hombre agregó a su mensaje una especie de despedida a un cercano pues en ese momento no se sabía qué iba a pasar. “Andrés, hermanos, los quiero mucho, compa. No sé qué mierda va a pasar. Un beso”

Testimonio

En conversación con Las Últimas Noticias, el montañista, que mantuvo su identidad bajo reserva, manifestó que lideraba una excursión junto a cuatro franceses cuando la explosión ocurrió.

El experto asegura haber “subido 700 veces el volcán” y tener 17 años de experiencia como guía de montaña. Todo ocurrió a las 12.30 del sábado cuando “la pasajera francesa se dio vuelta y me preguntó ‘¿qué es ese ruido?’ Yo no alcancé a escuchar nada. Solo vi la columna enorme elevándose”.

El guía de montaña agregó que “ella y su hijo se asustaron un montón. Los otros dos franceses se quedaron tranquilos”. El grupo se demoró 40 minutos en bajar hacia donde estaba estacionado el vehículo. “La comunidad indígena de Talabre llegó cuando íbamos caminando. Se preocuparon por nosotros. Fue increíble su reacción”.

Consultado sobre si sintió miedo, el hombre dijo que no. “Tengo 51 años, trabajo hace 17 como guía de montaña, me ayudó la experiencia. Fue increíble. Una bendición. Es un lugar tan bonito, subo una vez por semana”.