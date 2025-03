Volvió la lluvia a Jujuy y sigue la alerta para este jueves

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

En la capital jujeña, el Río Xibi Xibi aumentó un poco el caudal, pero no se interrumpió el tránsito en el badén, mientras en el Río Grande se presenta un panorama similar. No se registraron pedidos de asistencia a los servicios de emergencia. Mientras en la Quebrada y buena parte del norte, el tiempo está nublado y frío, pero por ahora no llueve.

Proyecto nuevo - 2025-03-12T185237.612.jpg

Proyecto nuevo - 2025-03-12T185216.304.jpg

Zonas afectadas por la lluvia

Las tormentas pueden llegar en todos los departamentos de la provincia: Susques, Rinconada, Cochinoca, Yavi, Santa Catalina, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Valle Grande, Dr. Manuel Belgrano, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Santa Bárbara, San Pedro y Ledesma.

Ante la posibilidad cierta de tormentas, las autoridades meteorológicas sugieren tomar precauciones como evitar circular por calles anegadas o zonas de deslizamientos; asegurar objetos que puedan volarse con el viento; no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad y desenchufar electrodomésticos para prevenir daños por descargas eléctricas.

Puente de Huaico

El puente del barrio Huaico que está cerca de Los Molinos sobre el arroyo Burrumayo sigue inhabilitado desde las tormentas que lo destrozaron el sábado pasado.

Cabe destacar por debajo de ese puente pasa un acueducto que durante ese temporal fue afectado, complicado a su vez, el suministro de agua en varios barrios. Al respecto, Juan Carlos García de Agua Potable le comentó a TodoJujuy.com que "las lluvias de hoy no lo perjudicaron en nada, ni tampoco hubo complicaciones en otros sectores. Ya hay agua en todos lados".