¿Cómo es la operatoria de la estafa?

Comienza relatado que recibió una llamada a través de WhatsApp de un número no identificado pero con el logo del Ministerio de Salud de la provincia. “La persona se presentaba como haciendo una encuesta sobre el control de las vacunas contra el covid diciendo que me faltaba la 4ta dosis y que me iban a dar un turno. Posteriormente me mantuvo en línea unos minutos mientras me hacía una serie de preguntas sobre la vacuna”, comenzó explicando la víctima.