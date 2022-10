En ese sentido, Ariel Cari, Jefe del Servicio Penitenciario le comentó a TodoJujuy.com que "vino la fiscalía, hizo el procedimiento y se retiró. Todo está tramitándose con la fiscalía ". Además, aseguró que "tienen que investigar si desde la cárcel hubo estafas, aún no se pudo comprobar eso".

"Nosotros también estamos trabajando con las requisas y vamos a intensificarlas. El trabajo se tiene que seguir realizando, no nos queda otro camino. Vamos a colaborar con fiscalía con todo lo que necesiten", añadió.

Sobre cómo llegan los teléfonos a los internos sostuvo que "llegan por las visitas o los arrojan desde la vía pública. Nosotros no tenemos equipamiento electrónico para hacer otro tipo de requisa, hay mucho protocolo para revisarlos y estamos limitados", dijo y mencionó que "acá hay gente involucrada de afuera".

También sostuvo que "esto no es normal, no ocurre seguido y que en los últimos años no hubo hechos de este tipo".

Cárcel de Gorriti.jpg Penal de Gorriti

Luis Martín, Ministro de Seguridad de Jujuy, confirmó que los operativos se ordenaron tras la denuncia de víctimas en Salta que padecieron las estafas, modalidad que se acrecentó en pandemia. “Esto se suma a lo que ya se viene haciendo con esta modalidad que se cometen desde los establecimientos”.

“Fue en el Pabellón 1 de máxima seguridad”, dijo el funcionario, que detalló que algunos presos arman estas redes delictivas. “Están cinco internos involucrados”, dijo Martín, que reafirmó que en Jujuy no está permitido que los internos tengan celulares.

“Ingresan los teléfonos a través de las visitas que reciben en el penal”, explicó y confirmó que diariamente incautan teléfonos celulares y hasta drogas que pretenden ingresar a las unidades carcelarias. “Por eso somos estrictos con los controles”, advirtió el Ministro.

Martín dijo que hay diferentes modos de ingresar los teléfonos a las cárceles: “Los visitantes hacen un sistema de pasamanos”, marcó, y dijo que por eso los controles se endurecen. “Los internos tienen tiempo para hablar por teléfono, pero no permitiremos que ingresen a los penales”.

LUIS MARTÍN – Ministro de Seguridad - TODOJUJUY.mp4