Karina Milei: "Estamos muy contentos, La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos"

Karina Milei habló desde el búnker de La Libertad Avanza cerca de una hora después del cierre de los comicios, mientras se aguardaban los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025.
Acompañada por Martín Menem, la presidenta del partido y secretaria general de la Presidencia celebró la presencia de la fuerza oficialista en los 24 distritos del país y destacó el funcionamiento sin inconvenientes del nuevo sistema electoral con Boleta Única de Papel (BUP).
“Estamos muy contentos. Como presidenta del partido, y junto al vicepresidente (en referencia a Menem), La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos”, expresó.
Además, valoró la implementación del nuevo sistema de votación: “Estamos contentos también por la boleta única, no tuvimos ninguna queja, y ustedes saben que este es un logro de este gobierno”.
En cuanto a los resultados, Karina Milei pidió prudencia y adelantó que aún no se contaban con datos oficiales: “Vamos a seguir esperando los números, aún no los tenemos”.
Por último, agradeció a los fiscales del espacio político por su labor durante la jornada: “Agradecemos también a todos los fiscales que están cuidando los votos, les agradezco mucho a todos”.
El presidente Javier Milei arribó al Hotel Libertador pasadas las 19 horas, donde el oficialismo montó su búnker, mientras que su hermana lo hizo previamente para encabezar la mesa de coordinación de campaña.
