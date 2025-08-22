viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 19:10
Fútbol.

La FIFA confirmó fecha, sede y horario del sorteo del Mundial 2026

Será la antesala de una Copa del Mundo histórica, con 48 selecciones, 104 partidos y el Estadio Azteca como escenario del partido inaugural.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image

La FIFA oficializó este viernes los detalles del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, a cargo del presidente de la organización Gianni Infantino y el mandatario estadounidense Donald Trump desde la Casa Blanca.

  • Cuándo: Viernes 5 de diciembre de 2025, a las 12:00ET, es decir a las 11:00 en Argentina.

  • Dónde: Kennedy Center, en Washington D.C., centro cultural y escenográfico ideal para este evento.

Un Mundial sin precedentes

2023 (57).jpg
Argentina buscar&aacute; repetir en el Mundial 2026 lo que hizo en Qatar.

Argentina buscará repetir en el Mundial 2026 lo que hizo en Qatar.

  • Esta edición será la primera en contar con 48 selecciones repartidas en 104 partidos, y se disputará entre el 11 de junio y el 29 de julio de 2026.

  • El partido inaugural se desarrollará en el Estadio Azteca, único escenario en albergar su tercer Mundial (1970, 1986 y ahora 2026), con México en el Grupo A, Canadá en el B y los Estados Unidos en el D.

  • Hasta ahora, ya están clasificados Argentina, Brasil, Ecuador, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Japón, Irán, Australia, más los tres anfitriones. Se espera que en diciembre estén definidos 42 de los 48 equipos, y los seis cupos restantes se decidirán en el repechaje intercontinental de marzo de 2026.

Un anuncio con símbolo

Donald Trump calificó este sorteo como parte del “conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte” y resaltó el clima de unión global promovido a través del torneo. Por su parte, Gianni Infantino destacó la conexión entre el país anfitrión y la FIFA: “Estamos uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos, y estamos muy orgullosos de ello”

Temas
Las más leídas

