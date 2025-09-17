LA Galaxy vs FC Cincinnati: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 23:30 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 23:30 (hora Argentina).
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
LA Galaxy consiguió sólo un punto en su último partido frente a Seattle Sounders, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 10 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.
FC Cincinnati llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Nashville SC. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 6.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de junio, en el torneo Estados Unidos - Major League Soccer 2019, y LA Galaxy resultó vencedor por 0 a 2.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.