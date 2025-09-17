LA Galaxy vs FC Cincinnati: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 23:30 (hora Argentina).

Así llegan LA Galaxy y FC Cincinnati El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS LA Galaxy consiguió sólo un punto en su último partido frente a Seattle Sounders, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 10 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de FC Cincinnati en partidos de la MLS FC Cincinnati llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Nashville SC. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 6.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de junio, en el torneo Estados Unidos - Major League Soccer 2019, y LA Galaxy resultó vencedor por 0 a 2.

Fechas y rivales de LA Galaxy en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Sporting Kansas City: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs FC Dallas: 4 de octubre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs FC Dallas: 11 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Minnesota United: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de FC Cincinnati en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Orlando City SC: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs New York Red Bulls: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs CF Montréal: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario LA Galaxy y FC Cincinnati, según país Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas

Colombia y Perú: 21:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas

