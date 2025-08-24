LA Galaxy vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Leagues Cup

BsAs (DataFactory)

Por el partido de la Leagues Cup, LA Galaxy juega ante Seattle buscando la clasificación a la gran final. El juego se disputa el miércoles 27 de agosto, desde las 23:45 (hora Argentina), en el estadio Dignity Health Sports Park.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de agosto, en Diecisesavos de Final del torneo Leagues Cup 2024, y Seattle Sounders sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El duelo entre LA Galaxy o Seattle Sounders define al rival que se medirá ante Inter Miami o Orlando City SC en la final de la Leagues Cup, a disputarse el próximo domingo 31 de agosto, en .

Los resultados de LA Galaxy en partidos de la Leagues Cup Fase Uno : LA Galaxy 5 vs Tijuana 2 (1 de agosto)

: LA Galaxy 5 vs Tijuana 2 (1 de agosto) Fase Uno : LA Galaxy 1 vs Cruz Azul 1 (7-8 en penales a favor de Cruz Azul) (3 de agosto)

: LA Galaxy 1 vs Cruz Azul 1 (7-8 en penales a favor de Cruz Azul) (3 de agosto) Fase Uno : LA Galaxy 4 vs Santos Laguna 0 (8 de agosto)

: LA Galaxy 4 vs Santos Laguna 0 (8 de agosto) Cuartos de Final: LA Galaxy 2 vs Pachuca 1 (21 de agosto)

Los resultados de Seattle Sounders en partidos > de la Leagues Cup Fase Uno : Cruz Azul 0 vs Seattle Sounders 7 (31 de julio)

: Cruz Azul 0 vs Seattle Sounders 7 (31 de julio) Fase Uno : Seattle Sounders 2 vs Santos Laguna 1 (3 de agosto)

: Seattle Sounders 2 vs Santos Laguna 1 (3 de agosto) Fase Uno : Seattle Sounders 2 vs Tijuana 1 (7 de agosto)

: Seattle Sounders 2 vs Tijuana 1 (7 de agosto) Cuartos de Final: Seattle Sounders 0 vs Puebla 0 (4-3 en penales a favor de Seattle Sounders) (21 de agosto) Horario LA Galaxy y Seattle Sounders, según país Argentina: 23:45 horas

Colombia y Perú: 21:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:45 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







