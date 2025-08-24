domingo 24 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de agosto de 2025 - 08:58
Leagues Cup

LA Galaxy vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Leagues Cup

LA Galaxy y Seattle Sounders se miden en el estadio Dignity Health Sports Park el miércoles 27 de agosto a las 23:45 (hora Argentina).

LA Galaxy vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Leagues Cup
BsAs (DataFactory)

Por el partido de la Leagues Cup, LA Galaxy juega ante Seattle buscando la clasificación a la gran final. El juego se disputa el miércoles 27 de agosto, desde las 23:45 (hora Argentina), en el estadio Dignity Health Sports Park.

Lee además
inter miami vs orlando city sc: previa, horario y como llegan para la llave 1 de la leagues cup

Inter Miami vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Leagues Cup
la galaxy clasifica a semifinales al vencer a pachuca

LA Galaxy clasifica a Semifinales al vencer a Pachuca

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de agosto, en Diecisesavos de Final del torneo Leagues Cup 2024, y Seattle Sounders sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El duelo entre LA Galaxy o Seattle Sounders define al rival que se medirá ante Inter Miami o Orlando City SC en la final de la Leagues Cup, a disputarse el próximo domingo 31 de agosto, en .

Los resultados de LA Galaxy en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: LA Galaxy 5 vs Tijuana 2 (1 de agosto)
  • Fase Uno: LA Galaxy 1 vs Cruz Azul 1 (7-8 en penales a favor de Cruz Azul) (3 de agosto)
  • Fase Uno: LA Galaxy 4 vs Santos Laguna 0 (8 de agosto)
  • Cuartos de Final: LA Galaxy 2 vs Pachuca 1 (21 de agosto)
Los resultados de Seattle Sounders en partidos > de la Leagues Cup
  • Fase Uno: Cruz Azul 0 vs Seattle Sounders 7 (31 de julio)
  • Fase Uno: Seattle Sounders 2 vs Santos Laguna 1 (3 de agosto)
  • Fase Uno: Seattle Sounders 2 vs Tijuana 1 (7 de agosto)
  • Cuartos de Final: Seattle Sounders 0 vs Puebla 0 (4-3 en penales a favor de Seattle Sounders) (21 de agosto)
Horario LA Galaxy y Seattle Sounders, según país
  • Argentina: 23:45 horas
  • Colombia y Perú: 21:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:45 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inter Miami vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Leagues Cup

LA Galaxy clasifica a Semifinales al vencer a Pachuca

Puebla perdió en definición por penales y quedó fuera

Orlando City SC se impuso por penales a Toluca FC y clasificó

Tigres cayó con Inter Miami con gol agónico y no clasificó a Semifinales

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

viento norte 
Tiempo.

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de más de 50 km por hora: en qué zonas

Desfile por el Éxodo Jujeño. video
Celebración.

Multitudinario desfile por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño en Alto comedero

Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño.
Historia.

Qué es el Éxodo Jujeño: la gesta heroica que marcó la independencia

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Carlos Sadir pidió reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño. video
Gesta FHistorica.

Carlos Sadir pidió un reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel