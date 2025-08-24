LA Galaxy vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Leagues Cup

Por el partido de la Leagues Cup, LA Galaxy juega ante Seattle buscando la clasificación a la gran final. El juego se disputa el miércoles 27 de agosto, desde las 23:45 (hora Argentina), en el estadio Dignity Health Sports Park.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de agosto, en Diecisesavos de Final del torneo Leagues Cup 2024, y Seattle Sounders sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.
El duelo entre LA Galaxy o Seattle Sounders define al rival que se medirá ante Inter Miami o Orlando City SC en la final de la Leagues Cup, a disputarse el próximo domingo 31 de agosto, en .
