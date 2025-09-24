miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 07:42
MLS

LA Galaxy vs Sporting Kansas City: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Todo lo que tienes que saber en la previa de LA Galaxy vs Sporting Kansas City. El duelo, a disputarse en el estadio Dignity Health Sports Park el sábado 27 de septiembre, comenzará a las 23:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

LA Galaxy recibe el próximo sábado 27 de septiembre a Sporting Kansas City por la semana 30 de la MLS, a partir de las 23:30 (hora Argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park.

Así llegan LA Galaxy y Sporting Kansas City

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS

LA Galaxy cayó 2 a 3 ante FC Cincinnati en el Dignity Health Sports Park. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 9 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Sporting Kansas City en partidos de la MLS

Sporting Kansas City llega a este encuentro con una derrota ante Vancouver Whitecaps FC por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 13.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Sporting Kansas City fue el ganador por 1 a 0.


Fechas y rivales de LA Galaxy en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 31: vs FC Dallas: 4 de octubre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs FC Dallas: 11 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Minnesota United: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sporting Kansas City en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 31: vs Minnesota United: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Houston: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario LA Galaxy y Sporting Kansas City, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas
  • Colombia y Perú: 21:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas
  • Venezuela: 22:30 horas

FUENTE: nota.texto7

