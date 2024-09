La Justicia analizará el celular de Fabiola Yañez

La revisión forense del teléfono de Yañez tiene como objetivo verificar si los mensajes , como los intercambiados con María Cantero , y las imágenes que muestran a la ex primera dama con hematomas y un aparente golpe en el ojo derecho, están efectivamente almacenados en ese dispositivo, de modo que se confirme la autenticidad de dichas pruebas.

“Contar con la evidencia digital que se solicita resulta, entonces, indispensable para conocer con más detalle el vínculo, las formas, los modos y todo otro detalle acerca de la comunicación entre ellos”, reza el escrito al que accedieron colegas de TN.

De una nueva clave al agente diplomático: cómo será la copia forense del celular de Fabiola Yañez

Además, el contenido podría proporcionar información adicional acerca de las condiciones de tiempo, forma y lugar de los eventos denunciados. Este proceso se llevará a cabo mediante una serie de etapas diseñadas para proteger el material incautado y salvaguardar la intimidad de Fabiola Yañez.

El jueves anterior, se publicaron nuevas imágenes en las que aparece Fabiola con contusiones en el rostro, incluyendo una en la que utiliza una compresa de gel para reducir la hinchazón en el ojo derecho.

La información que se logre recuperar del celular podría ser clave para recrear lo sucedido en esos días, tanto antes como después del incidente denunciado. En primer lugar, la fiscalía aclaró que debe ser Fabiola Yañez quien sea convocada por las autoridades españolas para entregar su teléfono. Luego, se realizará la copia forense y se le restituirá el dispositivo.

Antes de entregar su teléfono móvil, la ex primera dama tendrá que modificar la contraseña o el PIN del dispositivo a “1234”, una combinación numérica sencilla y fácil de recordar. Esto es necesario porque durante la extracción se requerirá la contraseña en varias ocasiones para descifrar la información. Al concluir el proceso, se podrá restaurar la contraseña original para su uso habitual.

Alberto Fernández podría ser procesado en la causa por violencia de género.

Asimismo, las autoridades solicitarán a Yañez que proporcione la contraseña para acceder a su almacenamiento en la nube, un servicio que permite guardar datos en un espacio externo, actuando como respaldo del teléfono. Los investigadores consideran que podría ser necesario buscar información que no se encuentre en la memoria interna del dispositivo.

Durante la extracción integral del dispositivo, se tendrá que emplear un método de cifrado mediante combinaciones alfanuméricas que asegure la total privacidad de la información personal de Yañez. Estos datos se enviarán en una valija diplomática para que, al llegar a Argentina, se pueda acceder al contenido. En el documento se especifica que es necesario preservar la evidencia digital en un soporte físico, el cual será enviado al país por un representante diplomático.

Se trata de un procedimiento complejo en el que tendrán que intervenir las autoridades de la Justicia española.

Este procedimiento es crucial para que, una vez que la Justicia tenga acceso a esos datos y complete la toma de testimonios, se inicie la declaración de Alberto Fernández, quien enfrenta cargos por lesiones leves y graves, con agravantes, así como abuso de autoridad y amenazas coactivas.

El material podría ayudar a tener más datos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados.

La declaración es un acto de la defensa que precede a un posible procesamiento y a la posterior solicitud de elevación a juicio.

Además, mediante esta pericia se podrá verificar la teoría sobre las amenazas coactivas, es decir, las supuestas intimidaciones del expresidente hacia Yañez para que no presente la denuncia por violencia de género. En este contexto, acceder al teléfono facilitará establecer si el exmandatario ofreció dinero a cambio de que la ex primera dama no realizara la acusación.

