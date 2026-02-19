La Justicia citó a indagatoria y prohibió salir del país a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , en el marco de una causa por evasión y retención indebida de aportes . Además, dispuso la prohibición de salida del país para ambos.

Según se confirmó en la investigación, Tapia deberá presentarse ante la Justicia el 5 de marzo , mientras que Toviggino fue citado para el 6 de marzo . La medida también alcanza al presidente de Argentinos Juniors , Cristian Ariel Malaspina , a Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing , Víctor Blanco .

El organismo recaudador ARCA acusó a la AFA de actuar como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento.

Claudio Chiqui Tapia, definido como el comandante de la AFA. Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Los períodos investigados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con presuntas retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social que no habrían sido ingresadas en tiempo y forma.

De acuerdo con la denuncia inicial, el monto no depositado alcanzaría los $7.593.903.512,23. En una ampliación posterior, la cifra se elevó a $11.759.643.331,62, por lo que el total bajo investigación supera los $19.300 millones.

La postura del organismo recaudador

Desde ARCA explicaron que estas maniobras configuran el delito de omisión, ya que el deber legal surge de la condición de agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento de la retención”, indicaron.

Además, sostuvieron que el delito se consuma con dolo, es decir, con el conocimiento del deber de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. En ese sentido, el organismo afirmó que la AFA “conocía su obligación y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando por omitirlo”.

Pruebas incorporadas al expediente

Entre los elementos presentados en la causa figuran informes del Banco Credicoop, que dan cuenta de acreditaciones en cuentas de la AFA y de la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables. Para la fiscalía, estos movimientos demostrarían la capacidad de la entidad para cumplir con las obligaciones que se investigan.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el expediente.