La receta ideal para fin de año: Mousse de chocolate con solo dos ingredientes

Mousse de chocolate con solo dos ingredientes ideal para un postre navideño.

Si la cocina dulce no es tu fuerte pero deseas impresionar a tus seres queridos con un delicioso postre durante la Navidad o las posadas, esta receta es perfecta para vos. De hecho, hacer un mousse de chocolate de las fiestas puede resultar mucho más fácil de lo que imaginabas, gracias a esta receta que solo necesita dos ingredientes.

Se trata de un mousse de chocolate elaborado únicamente con dos componentes, una versión simplificada de este clásico dulce que se distingue por su cremosidad y sabor profundo, transformándose en una alternativa práctica para quienes desean disfrutar de un postre especial en las fiestas sin dedicar demasiado tiempo a la preparación.

Con este postre serás la estrella de las fiestas navideñas. Este mousse, que se prepara únicamente con chocolate de buena calidad y huevos, ofrece un resultado sofisticado, ideal tanto para encuentros familiares como para cenas más íntimas.

Receta de mousse de chocolate con dos ingredientes Su textura y sabor lo vuelven ideal para un antojo dulce. Ingredientes: 200 gramos de chocolate negro (mínimo 60% cacao)

4 huevos grandes Se recomienda utilizar chocolate de buena calidad mejora la textura y el sabor final y consumir refrigerado. Preparación: Fundir el chocolate : Corta el chocolate en trozos pequeños y colócalos en un recipiente apto para calor . Derrítelo utilizando baño maría o calentando en el microondas en intervalos cortos , mezclando constantemente hasta lograr una textura uniforme y sedosa . Deja que se enfríe a temperatura ambiente .

: Corta el en y colócalos en un . Derrítelo utilizando o en , mezclando constantemente hasta lograr una . Deja que se enfríe a . Separar los huevos : Divide las claras de las yemas , reservando estas últimas para más adelante .

: Divide las de las , reservando estas últimas para . Batir las claras : Con una batidora eléctrica , bate las claras hasta que formen picos firmes y estables .

: Con una , bate las hasta que formen . Agregar las yemas: Vierte las yemas gradualmente sobre el chocolate ya derretido, mezclando cuidadosamente después de cada incorporación hasta lograr una mezcla homogénea. Mousse de chocolate. Integrar las claras : Incorpora aproximadamente un tercio de las claras batidas al chocolate , mezclando con movimientos suaves y envolventes . Luego, añade el resto de las claras en dos partes, incorporándolas despacio para mantener la esponjosidad .

: Incorpora aproximadamente un al , mezclando con . Luego, añade el en dos partes, incorporándolas despacio para mantener la . Servir y enfriar: Reparte la mousse en vasos o recipientes individuales y lleva al refrigerador por al menos dos horas, permitiendo que adquiera la textura firme y cremosa característica.

