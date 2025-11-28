viernes 28 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de noviembre de 2025 - 16:37
Cocina.

La receta ideal para fin de año: Mousse de chocolate con solo dos ingredientes

Durante las celebraciones de fin de año, siempre resulta útil contar con recetas sencillas que se puedan disfrutar junto a seres queridos y amigos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mousse de chocolate con solo dos ingredientes ideal para un postre navideño. &nbsp;

Mousse de chocolate con solo dos ingredientes ideal para un postre navideño.

 

Si la cocina dulce no es tu fuerte pero deseas impresionar a tus seres queridos con un delicioso postre durante la Navidad o las posadas, esta receta es perfecta para vos. De hecho, hacer un mousse de chocolate de las fiestas puede resultar mucho más fácil de lo que imaginabas, gracias a esta receta que solo necesita dos ingredientes.

Lee además
Muffins de chocolate: cómo hacer la mejor receta. 
Cocina

Receta: cómo hacer muffins de chocolate de manera sencilla y simple
Receta de yogurt casero.  
Cocina.

Yogurt casero: el secreto de esta receta para sorprender en la merienda

Se trata de un mousse de chocolate elaborado únicamente con dos componentes, una versión simplificada de este clásico dulce que se distingue por su cremosidad y sabor profundo, transformándose en una alternativa práctica para quienes desean disfrutar de un postre especial en las fiestas sin dedicar demasiado tiempo a la preparación.

Con este postre serás la estrella de las fiestas navideñas.

Este mousse, que se prepara únicamente con chocolate de buena calidad y huevos, ofrece un resultado sofisticado, ideal tanto para encuentros familiares como para cenas más íntimas.

Receta de mousse de chocolate con dos ingredientes

Su textura y sabor lo vuelven ideal para un antojo dulce.

Ingredientes:

  • 200 gramos de chocolate negro (mínimo 60% cacao)
  • 4 huevos grandes
Se recomienda utilizar chocolate de buena calidad mejora la textura y el sabor final y consumir refrigerado.

Preparación:

  • Fundir el chocolate: Corta el chocolate en trozos pequeños y colócalos en un recipiente apto para calor. Derrítelo utilizando baño maría o calentando en el microondas en intervalos cortos, mezclando constantemente hasta lograr una textura uniforme y sedosa. Deja que se enfríe a temperatura ambiente.
  • Separar los huevos: Divide las claras de las yemas, reservando estas últimas para más adelante.
  • Batir las claras: Con una batidora eléctrica, bate las claras hasta que formen picos firmes y estables.
  • Agregar las yemas: Vierte las yemas gradualmente sobre el chocolate ya derretido, mezclando cuidadosamente después de cada incorporación hasta lograr una mezcla homogénea.
Mousse de chocolate.
  • Integrar las claras: Incorpora aproximadamente un tercio de las claras batidas al chocolate, mezclando con movimientos suaves y envolventes. Luego, añade el resto de las claras en dos partes, incorporándolas despacio para mantener la esponjosidad.
  • Servir y enfriar: Reparte la mousse en vasos o recipientes individuales y lleva al refrigerador por al menos dos horas, permitiendo que adquiera la textura firme y cremosa característica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Receta: cómo hacer muffins de chocolate de manera sencilla y simple

Yogurt casero: el secreto de esta receta para sorprender en la merienda

Hacé este pan de naranja exprés con una receta fácil y rápida

Violencia en una escuela de Maimará: discusión entre madres terminó con golpes y denuncia policial

"Trata express": la red que capta alumnas en colegios de Salta y encendió una alerta en todo el NOA

Lo que se lee ahora
Reunión de padres (imagen ilustrativa con IA)
Sociedad.

Violencia en una escuela de Maimará: discusión entre madres terminó con golpes y denuncia policial

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta amarilla en Jujuy por temperaturas altas.
Advertencia.

Hay una nueva alerta por calor extremo en Jujuy: las zonas afectadas

Red de trata (foto ilustrativa). video
Alarmante.

Preocupación y dolor: así funcionaba la red de trata de alumnas en Salta

Reunión de padres (imagen ilustrativa con IA)
Sociedad.

Violencia en una escuela de Maimará: discusión entre madres terminó con golpes y denuncia policial

Imagen ilustrativa (Foto: Poder Judicial)
Justicia.

Monterrico: mató a su hijo de dos meses para vengarse de su ex, y recibió prisión perpetua

Seccional 52 de San Pedro.
Delito.

San Pedro: detuvieron a un hombre que secuestró, golpeó e intentó prender fuego a su novia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel