Lanús vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Lanús recibirá a Platense, en el marco de la fecha 9 del Clausura, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Lanús viene de vencer a Independiente Riv. (M) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.
Platense viene de derrotar a Defensa y Justicia con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 4 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
