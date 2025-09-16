martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 08:01
Liga Profesional

Lanús vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

La previa del choque de Lanús ante Platense, a disputarse en el estadio la Fortaleza el viernes 19 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina).

Lanús vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Lanús recibirá a Platense, en el marco de la fecha 9 del Clausura, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.

Lee además
san martin (sj) vs velez: previa, horario y como llegan para la fecha 9 del clausura

San Martín (SJ) vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
dep. riestra vs gimnasia: previa, horario y como llegan para la fecha 9 del clausura

Dep. Riestra vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Así llegan Lanús y Platense

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús viene de vencer a Independiente Riv. (M) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense viene de derrotar a Defensa y Justicia con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 4 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.


Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Instituto: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Lanús: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs San Martín (SJ): 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Martín (SJ) vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Dep. Riestra vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Huracán vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Por el partido 3, Newell`s recibirá a Belgrano

Platense supera por 2-1 a Defensa y Justicia tras dar vuelta el partido

Lo que se lee ahora
Foto archivo. video
Se viene.

Este martes comienza la Copa Pádel Jujuy: todos los detalles

Por  Federico Franco

Las más leídas

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana
Atención.

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Javier Milei en Cadena Nacional video
Presupuesto.

Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

Después de 18 años el Colegio Santa Bárbara tiene Representante Capital: quién fue la última
FNE.

Después de 18 años el Colegio Santa Bárbara tiene Representante Capital: quién fue la última

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025.
Televisión.

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025

La nafta subió otra vez este lunes y así quedaron los nuevos precios en Jujuy
Economía.

La nafta subió otra vez este lunes y así quedaron los nuevos precios en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel