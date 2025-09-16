Lanús vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Lanús recibirá a Platense, en el marco de la fecha 9 del Clausura, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Platense Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús viene de vencer a Independiente Riv. (M) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense viene de derrotar a Defensa y Justicia con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 4 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Instituto: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Lanús: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs San Martín (SJ): 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Horario Lanús y Platense, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

