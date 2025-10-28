martes 28 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 10:59
Trámites.

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

Desde el 19 de marzo den este año, la Ley Nacional de Tránsito sufrió algunos cambios, esto incluye a la licencia de conducir y la forma de gestionarla.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Licencia de conducir.&nbsp;

Licencia de conducir. 

Desde el 19 de marzo de este año, la Ley Nacional de Tránsito sufrió algunos cambios y esto influyó en la manera de gestionar o renovar a la licencia de conducir.

Lee además
Jujuy: rige veda de pesca deportiva en los ríos San Francisco y Lavayén desde el 27 de octubre
Servicios.

Empezó la veda de pesca en los ríos de Jujuy
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.
Tradición.

El significado de cada ofrenda en el Día de los Fieles Difuntos

Licencia de conducir
Licencia de conducir.

Licencia de conducir.

Cambios en la manera de gestionar la licencia de conducir

Sobre el tema, Cecilia Rivero de la Dirección del Centro Emisor de Licencias, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, explicó que desde ese momento, sólo emiten licencias para ciudadanos que manejan motos o autos, es decir, particulares.

Mientras que, en el caso de los choferes, es decir aquellos que necesitan licencias profesionales, el trámite lo deben realizar mediante la web. “Esto hizo que sea mucho más rápido, o sea la renovación no lleva más de 20 minutos. En el caso de los que la gestionan por primera vez, lleva un poco más de tiempo”, aclaró Rivero.

Errores y preguntas más frecuentes

La especialista señaló que en el caso de aquellos que deban renovar la licencia, tienen que tener en cuenta que una vez vencida, las personas no pueden conducir. “Si lo hacen y los llega a parar un control, los infraccionan, retienen la misma y tienen un plazo de 90 días para renovarla. Pasado ese tiempo, deben realizar el trámite desde cero”.

Una vez que le retienen la licencia, la persona obtiene un comprobante y con él se dirige hacia la Secretaría de Seguridad vial para abonar la multa. “Cabe marcar que no le van a devolver la licencia al infractor porque está vencida. En ese caso directamente tiene que sacar un turno para hacer el trámite desde el inicio”, aclaró Cecilia Rivero.

Qué pasa con los adultos mayores de 66 años

Otro de los cambios que se generaron a partir de la actualización de la Ley Nacional de Tránsito, es que antes las personas de esta edad en adelante, debían rendir nuevamente el examen teórico y práctico para renovar la licencia de conducir. “Ahora, aquellos que están dentro de los 90 días de vencimiento, sólo hacen el trámite común”.

Licencia de conducir en mayores de 66 años
Licencia de conducir en mayores de 66 años

Licencia de conducir en mayores de 66 años

Requisitos para renovar la licencia de conducir

En cuanto a los requisitos que la persona debe presentar a la hora de renovar la licencia de conducir, son: DNI original y fotocopia, boleta paga del Ce.N.A.T (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito), libre deuda, constancia de CUIL y la licencia que van a renovar.

Otro dato importante que aportó la Directora del Centro Emisor de Licencias, es que la persona también puede pedir turno y acercarse a renovarla antes de que se venza el plazo.

Para poder gestionar el turno deben ingresar a la página oficial de la Municipalidad, ícono de licencias de conducir y de allí al botón de “solicitar turno”. En caso de que no puedan ingresar, directamente se pueden acercar al centro emisor y el personal lo ayudará a concretar el trámite.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Empezó la veda de pesca en los ríos de Jujuy

El significado de cada ofrenda en el Día de los Fieles Difuntos

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Comienzan las reuniones por paritarias con los gremios docentes

Choque y caos en el acceso sur a San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
el gobierno de jujuy ofreceria un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de ano
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy.
Urgente.

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel