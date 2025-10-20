Liga de Quito vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

LDU Quito y Palmeiras se miden por la llave 1 de la Copa Libertadores el jueves 23 de octubre a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio la Casa Blanca.

Los resultados de sus últimos 2 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de abril, en Segunda Fase del torneo Copa Santander Libertadores 2009, y Palmeiras se impuso por 2 a 0.

LDU Quito y Palmeiras buscan quedar en la mejor posición para alargar las posibilidades de llegar a la final de la Copa Libertadores. El duelo revancha se disputará el jueves 30 de octubre.

Facundo Tello Figueroa es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)

: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)

: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)

: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)

: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo) Octavos de Final : Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)

: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto) Octavos de Final : Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto)

: Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto) Cuartos de Final : Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)

: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre) Cuartos de Final: São Paulo 0 vs Liga de Quito 1 (25 de septiembre) Los resultados de Palmeiras en partidos > de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)

: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril) Fase de Grupos : Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)

: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)

: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)

: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)

: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)

: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo) Octavos de Final : Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)

: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto) Octavos de Final : Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)

: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto) Cuartos de Final : River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)

: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre) Cuartos de Final: Palmeiras 3 vs River Plate 1 (24 de septiembre) Horario Liga de Quito y Palmeiras, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

