lunes 20 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2025 - 07:18
Copa Libertadores

Liga de Quito vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Palmeiras se mide ante Liga de Quito en el estadio la Casa Blanca el jueves 23 de octubre a las 21:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Facundo Tello Figueroa.

Liga de Quito vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

LDU Quito y Palmeiras se miden por la llave 1 de la Copa Libertadores el jueves 23 de octubre a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio la Casa Blanca.

Lee además
flamengo y racing club buscan llevarse la ventaja en el partido de ida

Flamengo y Racing Club buscan llevarse la ventaja en el partido de ida
Lucas Comesaña - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Los resultados de sus últimos 2 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de abril, en Segunda Fase del torneo Copa Santander Libertadores 2009, y Palmeiras se impuso por 2 a 0.

LDU Quito y Palmeiras buscan quedar en la mejor posición para alargar las posibilidades de llegar a la final de la Copa Libertadores. El duelo revancha se disputará el jueves 30 de octubre.

Facundo Tello Figueroa es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)
  • Cuartos de Final: São Paulo 0 vs Liga de Quito 1 (25 de septiembre)
Los resultados de Palmeiras en partidos > de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 3 vs River Plate 1 (24 de septiembre)
Horario Liga de Quito y Palmeiras, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Flamengo y Racing Club buscan llevarse la ventaja en el partido de ida

Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

El otro escándalo de Lucas Comesaña dirigiendo a Gimnasia de Jujuy

Tras un mal desempeño, el árbitro denunció amenazas y suspendió Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

Caruso Lombardi tras la suspensión: "Mandan a un árbitro a hacer los deberes"

Lo que se lee ahora
Walter Morales video
Polémico arbitraje.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia, me sentí perjudicado"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Walter Morales video
Polémico arbitraje.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia, me sentí perjudicado"

Ricardo Caruso Lombardi tras la suspensión: mandan a un árbitro a hacer los deberes
Polémica.

Caruso Lombardi tras la suspensión: "Mandan a un árbitro a hacer los deberes"

Lucas Comesaña - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn suspendido
Reducido.

Tras un mal desempeño, el árbitro denunció amenazas y suspendió Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

El otro escándalode Lucas Comesaña dirigiendo a Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

El otro escándalo de Lucas Comesaña dirigiendo a Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel