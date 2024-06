Lionel Messi reveló cuál será el último equipo en que jugará

Lionel Messi fue elegido dos veces en abril como el mejor jugador. Lionel Messi

El rosarino llegó al Inter Miami en Estados Unidos en julio del 2023. Firmó contrato hasta fines de 2025 con una opción de renovación hasta 2026, año en que se disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, competición en la que todavía no confirmó su presencia.

Hace unos días, el capitán albiceleste dijo que jugar el próximo Mundial dependerá “de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado”.

Lionel Messi y su respuesta a Mbappe

El francés había asegurado que la Eurocopa es más difícil que la Copa del Mundo. El argentino dijo que “él también había dicho algo de los equipos sudamericanos antes del Mundial... Cada uno le da importancia a la competición que juega”.

“Obviamente la Eurocopa es importantísima, donde están los mejores, pero está dejando fuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil, ¿no?”.

Su relación con Maradona

“Obviamente que me dio mucha tristeza que él no pueda vivir lo que vivimos nosotros porque sé lo que sentía por la Selección, lo que quería que Argentina vuelva a ser campeona del mundo, porque hemos vivido un Mundial juntos, el cual más allá del resultado, fue una experiencia impresionante compartir con él el día a día, lo bien que estaba él, lo que disfrutaba ser técnico de la Selección”, dijo.

“Intento quedarme con todos los buenos recuerdos que tuvimos juntos. Sé que él me quería mucho a mí y yo a él, por más que siempre se hayan dicho cosas en el medio. La realidad es que nos teníamos mucho cariño, desde que me conoció siempre me apoyó, quiso lo mejor para mí. Fue una lástima que no lo haya podido vivir como lo vivió todo el país”, aseguró sobre Diego Maradona.

