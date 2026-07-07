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7 de julio de 2026 - 16:33
Emocionado.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa: "Este equipo nunca deja de ir"

El entrenador brindó una conferencia de prensa, valoró el carácter de Argentina para remontar un 0-2 y se emocionó al hablar de Messi y del compromiso del plantel.

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Por  Federico Franco
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Argentina atravesó momentos de dificultad, pero sostuvo su propuesta y consiguió una remontada inolvidable. Scaloni reconoció que vivió el encuentro con la misma intensidad que los hinchas.

“Pasamos momentos de dificultad, aun sin hacer un mal partido. Tuvimos muchas situaciones. Sufro igual que todos ustedes, pero las emociones que te da un partido de fútbol son inigualables”, expresó.

“La magnitud de lo de hoy es comparable con lo grande”

El entrenador remarcó que el equipo nunca abandonó su manera de jugar, incluso cuando se encontraba 2-0 abajo.

“No estábamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con lo grande que hemos vivido. Es un equipo que, pase lo que pase, no deja de ir para adelante”, afirmó.

También señaló que la actitud fue tan importante como la planificación: “La táctica y la estrategia son importantes, pero si no tenés esto, hubiéramos quedado eliminados”.

Argentina nunca dejó de creer

Scaloni consideró que su equipo siempre tuvo posibilidades de revertir el resultado y contó que durante la pausa de hidratación pidió no dar ninguna pelota por perdida.

“El partido siempre fue nuestro. En el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones claras. Había que seguir intentando hasta el final”, explicó. Además, aseguró que habría aceptado una eliminación si el equipo mantenía esa postura: “Si tenía que perder, prefería perder así”.

La emoción y el elogio a Messi

El técnico admitió que volvió a llorar en el vestuario y reveló el apodo que le pusieron sus jugadores. “Siempre me emociono. Esta vez salieron las lágrimas. En el vestuario me dicen ‘La Llorona’”, contó.

Scaloni destacó especialmente la reacción de Messi después de fallar un penal y quedar dos goles abajo. “Leo podría haberse quedado con el penal errado y decir ‘ya está’, pero volvía a pedirla y a intentar. Se me pone la piel de gallina”, manifestó.

Una prueba que marcó al grupo

El entrenador afirmó que la remontada representa la identidad de la Selección y dejó un mensaje para los futbolistas más jóvenes. “Ha sido una prueba increíble, de las que te marcan. Somos esto: cuando va todo bien y cuando la cosa empeora, damos todo”, concluyó.

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