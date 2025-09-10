miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 10:32
Política.

Lisandro Catalán es el nuevo ministro del Interior designado por Javier Milei

Javier Milei nombró a Lisandro Catalán como ministro del Interior para reforzar el diálogo con gobernadores y relanzar la agenda de reformas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Catalán es abogado tucumano, magíster en Gestión Pública, con experiencia previa como director del Registro Nacional de Reincidencia y como secretario del Interior.

Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior

Catalán es abogado tucumano, magíster en Gestión Pública, con experiencia previa como director del Registro Nacional de Reincidencia y como secretario del Interior.

image
Lisandro Catalán será parte de la nueva Mesa Federal que deberá tratar con los gobernadores.
Política.

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior designado por Javier Milei
Hasta hoy, Catalán se desempeñaba como segundo de Francos y tenía a su cargo la relación con las provincias. Ahora, con rango ministerial, tendrá como eje central el fortalecimiento del diálogo con los gobernadores y la consolidación de la llamada “Mesa Federal”.

El propio Francos confirmó la noticia y explicó que la decisión responde a la necesidad de retomar puentes políticos con las provincias que acompañan el programa de reformas del Gobierno. “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía y al flamante ministro del Interior”, aseguró.

En la misma línea, Francos destacó que la nueva etapa de gestión busca “profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio” y avanzar en la implementación de reformas estructurales que forman parte del plan económico y político del oficialismo.

Designación de Lisandro Catalán

La designación se produce tras semanas de tensiones políticas y luego del rechazo de los decretos delegados en el Congreso. Con esta decisión, el Ejecutivo apuesta a reforzar la interlocución con los mandatarios provinciales, un rol clave en la negociación de leyes y medidas que requieren consensos federales.

Lisandro Catalán, oriundo de Santiago del Estero, ya contaba con experiencia en la gestión del vínculo Nación-Provincias. Su ascenso a ministro del Interior lo coloca como pieza estratégica dentro del gabinete de Milei, encargado de tender puentes políticos en un escenario de alta complejidad institucional.

image

¿Quién es Lisandro Catalán?

Lisandro Catalán es un abogado tucumano, con un máster en Gestión Pública y una extensa trayectoria en la administración del Estado. Su carrera combina experiencia en áreas técnicas y políticas, lo que lo llevó a ocupar cargos clave en distintos gobiernos, más allá del signo partidario.

Durante años, Catalán estuvo al frente del Registro Nacional de Reincidencia, un organismo sensible en materia judicial, donde trabajó bajo gestiones de Daniel Scioli, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Su perfil técnico y su capacidad de gestión lo posicionaron como un funcionario con llegada transversal y buen diálogo político.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, en diciembre de 2023, Catalán fue nombrado secretario del Interior, bajo la órbita de Guillermo Francos. Desde ese cargo, tuvo como principal responsabilidad el contacto con las provincias y la coordinación de la relación Nación–gobernadores, un rol estratégico en medio de tensiones federales.

Ahora, en septiembre de 2025, Milei lo designó como nuevo ministro del Interior, elevando su jerarquía dentro del gabinete. Su misión central será reforzar la Mesa Federal y convertirse en el articulador político del Gobierno con las provincias, clave para avanzar con las reformas estructurales que impulsa la Casa Rosada.

