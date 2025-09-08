Lissa Vera contó el motivo detrás de la separación de las Bandana y qué pasó con Ivonne Guzmán

La agrupación Bandana nació en 2001 tras el concurso televisivo Popstars y, durante sus primeros tres años, alcanzó cifras históricas : publicaron tres discos que arrasaron en ventas y colmaron el teatro Gran Rex en 150 funciones consecutivas . Sin embargo, de manera repentina, decidieron disolverse .

Más tarde intentaron regresar en 2008 y otra vez en 2016 , aunque en ambas oportunidades Ivonne Guzmán optó por mantenerse al margen y rechazó sumarse. Este domingo, Lissa Vera reveló qué sucedió realmente en aquellos momentos que marcaron la separación y el cierre de la etapa inicial del grupo.

“En un momento la fama era tan grande, pero no concordaba con la parte económica . En un momento empezaron a distanciarse uno del otro , y creo que eso, más problemas personales, más secuelas de una fama tan repentina, y el agotamiento, el agotamiento artístico de no poder participar un poco más del proyecto ”, aludió Lissa.

“ Era como una especie de cajita bien cuadrada, donde no podías mover el pie fuera del compás. Y eso, desde lo creativo, te va marcando y limitando ”, contó Lissa, que dejó caer la responsabilidad sobre la organización de la banda, aunque se cuidó de excluir a Gustavo Yankelevich.

“Había mucha desinteligencia entre medio de Gustavo y nosotras. No comíamos, íbamos de gira y no había plata para los viáticos. Un día tomamos agua en Perú y nos intoxicamos todas porque no teníamos plata para comer”, reveló.

Embed

“Y la plata que era para los viajes de promoción, desapareció. (…) Nos pusieron en un hotel tres estrellas a nosotras y Mambrú en un cinco estrellas. Estaban en diagonal y nosotros mirábamos. Los chicos no tenían la culpa, pero era al mismo hotel donde nosotros teníamos que ir, y eso me lo enteré después”, explicó.

Lissa Vera contó qué pasó con Ivonne Guzmán y por qué no regresó con las Bandana

“¿Y lo pensaron como reunirse las cinco de vuelta? Porque Ivonne se fue con otras decisiones”, quiso saber Juana Viale. “Mira, no sé cuál es el tema de personal de Ivonne. Le pegó distinto. Primero que era la más chica de todas. Segundo, no era argentina”, reveló.

Lissa Vera reveló el episodio más duro que vivió cuando formaba parte de Bandana.

“Su familia estaba en Salta ellos y entonces quedó como muy expuesta y la gente a veces no es tan buena”, agregó Lissa, sobre un hecho inédito sobre la relación de la banda y su público. “Y a ella no le perdonaron que sea extranjera. Eso es mi punto de vista. Ella debe tener sus motivos y tal vez no sanó. Hemos hablado con ella y nos dijo que ella estaba en otra y que no podía ser parte”, concluyó.