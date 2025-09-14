Liverpool vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Atlético de Madrid y Liverpool se enfrentarán en el estadio Anfield el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Ajax vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y Liverpool se llevó la victoria por 2 a 0.

