viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 13:23
Jujuy.

Lugares exclusivos para adultos mayores y personas con discapacidad en la FNE 2025

El Ente Autárquico Permanente anunció lugares exclusivos para adultos mayores y personas con discapacidad durante la FNE 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ciudad Cultural - FNE

FNE.

Todo listo para la Pintada 2025: cortes en Ciudad Cultural y detalles para este sábado
Todas las fechas de las elecciones departamentales de la FNE 2025

Dónde serán los lugares exclusivos en Ciudad Cultural

El Ente Autárquico Permanente detalló que en el transcurso de la FNE 2025, brindarán un sector exclusivo en barrio Alto Padilla para que tanto adultos mayores, como así también, personas con discapacidad disfruten de los desfiles de carrozas y carruajes.

Según indicaron, estos puntos serán reservados y gratuitos, durante los días de desfiles de carrozas en Ciudad Cultural, "pensado exclusivamente para la seguridad de adultos mayores y personas con discapacidad". Asimismo, resaltaron que estos lugares son con cupos limitados, por lo que solicitan arribar con tiempo.

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Agenda completa de la FNE 2025.
La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

