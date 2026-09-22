Malvinas, IA y críticas a la ONU: el discurso que Javier Milei dará ante líderes mundiales

Javier Milei terminó de redactar un discurso que combinará el reclamo argentino por las Islas Malvinas con críticas a la ONU.

En el marco de su tercera intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) , Javier Milei concluyó este lunes la preparación del discurso que presentará ante el organismo. Su exposición combinará el reclamo argentino por las Islas Malvinas con cuestionamientos al funcionamiento de la organización.

A su vez, el mandatario hará una defensa del desarrollo de la Inteligencia Artificial , en un contexto de discusión internacional sobre los riesgos asociados a esta tecnología.

El mandatario emprendió anoche, a las 23, su viaje hacia Nueva York , donde desarrollará una intensa agenda cuyo momento central será su discurso del miércoles ante los distintos líderes internacionales que comenzarán a reunirse desde hoy en Manhattan.

A raíz de este compromiso, Milei decidió cancelar la habitual reunión semanal de Gabinete para quedarse en Olivos y dedicarse a cerrar los últimos detalles de su exposición , que había quedado completamente redactada el lunes al mediodía.

De acuerdo con lo señalado por fuentes de Casa Rosada, la próxima exposición del mandatario ante el foro internacional estará estructurada en torno a tres grandes temas.

Entre ellos ocupará un lugar destacado el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, una cuestión que forma parte de los planteos habituales de los presidentes argentinos ante ese organismo, pero que adquiere especial relevancia en el contexto de las distintas medidas promovidas por el Gobierno luego de la cadena nacional del 3 de septiembre.

Durante aquella intervención, el Presidente sostuvo que “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”.

Luego de expresar esa postura, anunció una serie de medidas vinculadas con la cuestión de las islas: un decreto destinado a agravar las sanciones para las empresas que desarrollen actividades allí sin autorización argentina, un proyecto de ley orientado a fortalecer esas penalidades y la asignación de recursos para levantar una base naval integrada de la Armada en Tierra del Fuego.

En esa línea, se prevé que el Presidente vuelva a sostener que los habitantes de las islas no cuentan con derecho a la autodeterminación y que los referendos realizados en el archipiélago carecen de validez. También se espera que haga referencia a los llamados de la ONU a evitar medidas unilaterales mientras continúe el conflicto de soberanía, entre ellas el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion.

La cuestión de Malvinas ya había formado parte de las anteriores exposiciones de Milei en Nueva York. Durante su discurso ante la Asamblea en 2025, el Presidente había convocado al Reino Unido a retomar el diálogo bilateral en el marco de la Resolución 2065 de la ONU.

Un año antes, en 2024, había cuestionado al organismo internacional por no haber respaldado la soberanía territorial de sus Estados miembros, y había señalado al conflicto por las Malvinas como uno de los casos que ejemplificaban esa situación.

Críticas a las Naciones Unidas

Como segundo eje de su exposición, el Presidente volverá a cuestionar “los atropellos de la ONU cuando se entromete en la política local de cada país”, una postura que ya había planteado durante sus anteriores intervenciones ante la Asamblea General.

En su primera participación, en 2024, Milei había definido al organismo internacional como un “Leviatán de múltiples tentáculos”, al cuestionar su intención de “decidir no sólo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”.

En ese marco, el mandatario también apuntó contra la Agenda 2030, a la que calificó como un programa “de corte socialista”. Además, cuestionó la transformación de la ONU, al considerar que dejó de ser “una organización que perseguía la paz; a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros, sobre un sinfín de temas, que hacen a la vida del hombre en sociedad”.

Del mismo modo, durante el año pasado, Milei volvió a plantear sus cuestionamientos y presentó cuatro lineamientos para modificar el funcionamiento de las Naciones Unidas. Entre ellos, sostuvo que el organismo debería concentrarse en garantizar la paz y la seguridad a nivel internacional y respetar el principio de subsidiariedad.

Bajo esa concepción, la ONU tendría que actuar únicamente cuando una determinada situación supere las posibilidades de respuesta de los Estados. En aquellos casos que puedan ser resueltos a nivel nacional, debería “devolver la iniciativa a los Estados”.

Defensa al desarrollo de la Inteligencia Artificial

Como último eje, mientras las principales figuras de la industria debaten públicamente acerca de los peligros asociados a la velocidad con la que avanza la Inteligencia Artificial, Milei utilizará el escenario internacional de la ONU para adoptar una postura diferente.

Según resumió una fuente oficial, el Presidente respaldará el avance y la evolución de la tecnología, al considerar que pueden favorecer un crecimiento sostenido de la productividad y del desarrollo económico, además de cuestionar las proyecciones distópicas vinculadas con su futuro.

La posición que sostiene Milei sobre la Inteligencia Artificial, y que también comparte con Donald Trump, ya había sido expresada anteriormente. Durante su participación en el Foro de Davos, en enero de este año, el Presidente afirmó que “Lo más responsable que pueden hacer los Estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor”. En aquella oportunidad, además, sostuvo: “Todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería”.

En línea con esa mirada, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, intervino este lunes en una actividad organizada en Nueva York por Meta y el CSIS, donde planteó que el principal peligro para los países “puede no ser avanzar demasiado rápido, sino demasiado lento”.

A través de una publicación en sus redes sociales, Oxenford señaló que Milei coincide con Trump en la idea de que Estados Unidos debe asumir el liderazgo de la revolución vinculada con la Inteligencia Artificial, en lugar de frenar su desarrollo, aun frente a las advertencias de distintos investigadores acerca de los riesgos que implica esta tecnología.

En una postura opuesta a esas advertencias, el embajador argentino planteó que la IA representa una oportunidad para las naciones en desarrollo, ya que podría permitirles avanzar con mayor rapidez, saltear algunas etapas y acercarse al nivel de las economías más desarrolladas.

“Argentina ha hecho su elección: queremos construir este futuro con Estados Unidos y con países comprometidos con la libertad, la democracia, la dignidad humana, sociedades abiertas y la empresa privada”, finalizó Oxenford. El mensaje publicado por el embajador fue posteriormente replicado por el propio Javier Milei en sus redes sociales.