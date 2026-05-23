Marcha Belgraniana en Jujuy: mirá el cronograma de actividades

Dentro de los festejos que se llevarán a cabo por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo , se realizará en Jujuy este domingo 24 de mayo la tradicional Marcha Belgraniana. Se espera un extenso cronograma de actividades culturales y patrióticas destinadas a evocar la figura del General Manuel Belgrano y el proceso histórico de 1810.

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La convocatoria será abierta a toda la comunidad jujeña y contará con la participación activa de organizaciones gauchas, el cuerpo histórico de la Policía de la Provincia y el Ejército Nacional.

La jornada conmemorativa en el centro capitalino se desplegará según el siguiente esquema de horarios:

- 17:00 hs: Inicio de las actividades con el tradicional Cambio de Guardia de Honor en la explanada de la Casa de Gobierno, a cargo de los efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) “Cazadores de los Andes”.

- 17:30 hs: Presentación de los ballets folclóricos Huayra Muyoj y Mama Pacha, quienes ofrecerán cuadros de danzas patrias en el sector de la plaza (con intervenciones que continuarán hasta las 18:30).

-18:00 hs:

-Inicio de la música en vivo en la Glorieta de la Plaza Belgrano con una destacada cartelera de artistas locales: el Maestro Daniel Vedia, el Dúo Marcos Batallanos, Tomás Lipán, Carla Celeste y Copleros.

-En simultáneo, el Cabildo abrirá sus puertas para recibir el espectáculo folclórico de las orquestas infanto-juveniles "Latidos de la Quebrada" y el malambo de Huayra Muyoj.

-Reparto del tradicional chocolate patrio para todos los asistentes y participantes de la celebración.

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-19:00 hs: Salida de la columna de la Marcha Belgraniana desde el Registro Civil.

-19:30 hs: Arribo previsto de la marcha a la Recova de la Iglesia Catedral Basílica.

-19:45 hs: Presentación de la Marcha por la Reafirmación de la Jura de Bandera de la Libertad Civil en la Recova del Cabildo Histórico, coronando el acto de juramento.

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El presidente del Concejo Deliberante de la capital jujeña, Gastón Millón, brindó precisiones sobre el evento central: "Vamos a hacer el mismo recorrido que hizo el General Belgrano en 1812, saliendo a las 19:00 desde donde hoy funciona el Registro Civil, bajando por la calle Belgrano hasta la Catedral".

Allí se procederá a la bendición de la Bandera para luego rodear la plaza principal hacia el Cabildo Histórico. En ese punto emblemático, una personificación de Manuel Belgrano tomará juramento a la bandera nacional. Millón extendió la invitación a toda la ciudadanía a sumarse con banderas, escarapelas y profundo sentido patriótico.