Martín Fierro de Portales Web 2025: a qué hora es la ceremonia, dónde verla y quiénes compiten

La segunda entrega de los Martín Fierro dedicados a los Portales Web tendrá lugar este jueves 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte. El evento, que será transmitido por Infobae, reconocerá a las producciones y trabajos más destacados del periodismo digital argentino correspondientes a 2025.
La ceremonia comenzará a las 21 horas y contará con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón, quienes estarán al frente de una noche destinada a premiar a los principales exponentes de los medios digitales del país.
Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América con su premio 2025.
De acuerdo con lo comunicado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), la premiación contará con 33 rubros y los vencedores serán elegidos mediante el voto de los integrantes de la entidad. La organización general del evento estará en manos de Red Cube.
Para esta edición, Infobae reúne 19 candidaturas, incluyendo las categorías de Mejor portal informativo y Mejor diseño integral. Además, varios de sus periodistas competirán en diferentes ternas. Antes del inicio de la ceremonia, la cobertura especial incluirá el tradicional paso por la alfombra roja, que estará conducido por Paula Varela y Guido Záffora.
Según lo establecido por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), los Martín Fierro de Portales Web reconocen distintas áreas vinculadas al periodismo y la producción de contenidos digitales, entre ellas portales informativos, columnistas, producciones documentales y campañas publicitarias destinadas a entornos online.
Tatiana Schapiro fue galardonada en la edición 2025 por su entrevista a Fabiola Yáñez.
La institución, creada en 1958, es la responsable de otorgar tradicionalmente los premios Martín Fierro a la radio y la televisión argentinas, y en los últimos años amplió ese reconocimiento para incluir también a los medios y contenidos desarrollados en plataformas digitales.
Durante la primera entrega de estos premios, celebrada el año pasado y dedicada a reconocer los contenidos publicados en 2024, Infobae se quedó con cinco estatuillas. Además, Daniel Hadad, fundador y CEO del medio, recibió el Martín Fierro de Oro y fue distinguido también en la categoría Responsable de la edición del sitio.
Mariel Fitz Patrick está nominada en la categoría investigación periodística.
En aquella ceremonia, otros integrantes de la redacción también fueron reconocidos por su labor. Entre los galardonados estuvieron Laureano Pérez Izquierdo, Tatiana Schapiro y Nicolás Pizzi, junto a otros miembros del equipo periodístico.
Los nominados a la edición 2026 de los Martín Fierro de los Portales Web
Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nacion
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae
- La Nacion
- TN
- Pressover News
Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nacion
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nacion
- Bruno Yacono — TN
María Laura Santillán en la entrevista a la recordada Locomotora Oliveras.
Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nacion
- Gustavo Noriega — El Observador
Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion
Crónica urbana
- Facundo Pedrini — Panama Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martin Ciccioli — TN
- Gonzalo Rodriguez — A24
Luli Fernández está nominada por su entrevista a Teresa Calandra.
Periodista 2025
- Hernan De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae
Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- Jose Del Rio — La Nacion
- Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
Andrés Klipphan integra la categoría de crónica urbana.
Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- Mitelefe
Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
Sitio / contenido de espectáculos
- Primiciasya — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
Luis Novaresio fue nominado por APTRA a mejor periodista.
Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador
- Joaquín Morales Solá — La Nacion
- Javier Fuego Simondet — La Nacion
Valeria Cavallo está nominada a mejor editora periodística por su trabajo en Infobae.
Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Verón — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12
Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista
- Carlos Burgueño — Perfil
Columnista deportivo
- Gustavo Grabia — Infobae
- Roman Iucht — La Nacion
- Daniel Avellaneda — Clarín
- Cholo Sottile — Infobae y ESPN
Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
Facundo Chaves nominado a mejor columnista político.
Editorialista
- Luis Majul — La Nacion
- Carlos Pagni — La Nacion
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN
- Daniel Bilotta — La Nacion
- Sergio Berensztein — La Nacion
Periodista de judiciales
- Silvana Boschi — Infobae
- Nicolás Pizzi — La Nacion
- Hernán Capiello — La Nacion
- Irina Hauser — Página 12
- Lucía Salinas — Clarín
- Alejandra Lazo — Revista Quorum
Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nacion
- Ricardo Canaletti — TN
- Mauro Szeta — Vía Szeta
Ernesto Tenembaum y Mariana Verón comparte terna en la categoría analista político
Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
- Agustín Rey — News Digitales
- Leonardo Ibáñez — Revista Gente
- Pablo O. Scholz — Clarín
- Juan Pablo Godino — A24
Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva
- Sebastian Galligo — Ahora
Aviso publicitario para portales web
- Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)
- Sabés que estamos (Juana) de YPF
- Algo que sí llega de Mercado Libre
Sebastián Catalano candidato a mejor columnista económico.
Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nacion
Magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo News
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