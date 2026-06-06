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6 de junio de 2026 - 19:15
Jujuy.

Más de 10 años de pasión ricotera: la historia del jujeño que homenajea al Indio Solari

Desde hace 13 años homenajea al Indio Solari en los escenarios. Tras conocerse la noticia, un músico jujeño compartió su emoción y recordó el legado del referente del rock nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
banda jujeña chernobyl

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en el ambiente del rock nacional y también en Jujuy, donde Juanjo Rojas, líder de la banda Chernobyl, recordó al músico como una de las figuras más influyentes de su vida artística. Desde hace 13 años, el jujeño encabeza un proyecto dedicado a rendir homenaje a la obra del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Trece años homenajeando al Indio y Los Redondos

Rojas contó que la elección de interpretar canciones del Indio Solari y Los Redondos nació de una identificación personal con su obra.

“Elegí los Redondos porque me sentí identificado con muchas de sus canciones, su poesía, su música. Pasé por distintos estilos de bandas haciendo homenaje, pero me siento más identificado con el Indio Solari y con Los Redondos”, expresó.

Con la banda Chernobyl, lleva más de una década manteniendo vivo ese repertorio que marcó a generaciones de seguidores del rock argentino.

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El impacto de una noticia difícil de asimilar

La noticia de la partida del artista todavía genera incredulidad entre sus admiradores. Juanjo reconoció que atraviesa momentos de mucha emoción mientras intenta procesar la pérdida de quien considera un referente fundamental.

Todavía estoy tratando de digerir esta triste noticia para todo el mundo rockero y ricotero sobre todo. Es un gran referente para toda la música y para el pueblo argentino. Todavía estoy tratando de digerir esta triste noticia para todo el mundo rockero y ricotero sobre todo. Es un gran referente para toda la música y para el pueblo argentino.

En ese mismo sentido, agregó: “Todavía no caigo, sigo temblando, llorando, tratando de entender que nos abandonó físicamente, pero está inmortalizado en sus canciones”.

El legado que queda para los músicos

Más allá del dolor, el músico jujeño remarcó la importancia de preservar la obra y el mensaje que dejó el artista a lo largo de su trayectoria.

Es un día muy triste, pero hay que recordarlo con su música y con su legado que nos deja a los músicos. Es un día muy triste, pero hay que recordarlo con su música y con su legado que nos deja a los músicos.

Finalmente, sostuvo que el desafío para quienes continúan interpretando sus canciones es mantener vigente aquello que representó dentro de la cultura rock: "Hay que tratar de seguir transmitiendo esa ideología y cultura del rock”.

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