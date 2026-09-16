Ambiente y cambio climático: "Las nuevas generaciones ya vienen con un chip cambiado"

Más de 50 jóvenes de diferentes puntos de Jujuy participaron de un encuentro ambiental destinado a debatir problemáticas de la provincia y elaborar propuestas para avanzar hacia un futuro más sustentable . La iniciativa reunió a participantes de San Salvador de Jujuy, San Pedro, Perico, Aguas Calientes y localidades del norte provincial, entre otros lugares.

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Rodrigo Roldán explicó que, aunque la convocatoria no establecía límites de edad, fueron principalmente los jóvenes quienes se acercaron para participar de las distintas actividades y mesas de intercambio.

“Es el rango etario del que más consultas recibimos. Las nuevas generaciones ya vienen con un chip cambiado y son temas de los que hoy es mucho más común hablar”, señaló.

La jornada fue organizada alrededor de cuatro temáticas que surgieron a partir de inquietudes recopiladas previamente a través de las redes sociales de Impacto E.

Los participantes trabajaron sobre activismo ambiental, gestión de residuos, pérdida de biodiversidad y turismo de triple impacto.

Según Roldán, los debates permitieron abordar distintas realidades de la provincia y, al mismo tiempo, dejaron planteadas nuevas problemáticas que podrán ser desarrolladas en futuros encuentros.

“La idea es seguir reuniéndonos y co-construyendo. Hay muchísimas cosas que quedaron afuera y eso nos abre la puerta para seguir generando estos espacios”, explicó.

Jóvenes debatieron sobre ambiente en Jujuy

Residuos y biodiversidad, las principales preocupaciones

Entre todos los temas tratados, hubo dos que concentraron buena parte de las consultas y discusiones: la gestión de residuos y la pérdida de biodiversidad.

Roldán explicó que durante la jornada surgieron preguntas vinculadas, por ejemplo, con la aparición cada vez más frecuente de determinadas especies en zonas urbanas o con la permanencia de microbasurales en distintos sectores de la provincia.

“Esos fueron los temas que más resonaron y donde hubo mayor intercambio de preguntas y respuestas con los disertantes”, detalló.

La participación de personas procedentes de distintas localidades también permitió observar cómo las problemáticas ambientales cambian de acuerdo con cada región.

“No es lo mismo lo que le sucede a una persona que vive en San Salvador de Jujuy que a alguien que vive en Huacalera”, destacó.

Separar los residuos desde casa, uno de los primeros pasos

Durante el encuentro también se habló sobre las acciones que cada persona puede realizar diariamente para disminuir el impacto ambiental.

Uno de los puntos centrales fue la separación domiciliaria de residuos. Roldán destacó que un primer paso puede ser dividir los materiales reciclables de aquellos que no pueden recuperarse, aunque consideró que a futuro será necesario avanzar hacia sistemas cada vez más específicos.

“Tenemos siete tipos de plástico, aluminio, tetrabrik y otros materiales. Tenemos que empezar a ser cada vez más específicos en cuanto a la separación”, explicó.

También remarcó la importancia de continuar separando residuos incluso cuando el sistema de recolección todavía presente limitaciones.

Según sostuvo, esta práctica puede facilitar especialmente el trabajo de los recuperadores urbanos, quienes muchas veces deben clasificar materiales que llegan mezclados con residuos orgánicos y otros elementos.

“Separar las botellas en una bolsa puede parecer algo pequeño, pero es también una cuestión de empatía con la persona que después tiene que recuperar esos materiales”, señaló.

Basurales a cielo abierto y sus consecuencias ambientales

Otra de las problemáticas analizadas fue la existencia de basurales a cielo abierto y el impacto que pueden provocar sobre el suelo, el agua y el aire.

Roldán puso como ejemplo el antiguo basural de Perico, ubicado cerca del río del mismo nombre, y explicó los riesgos que genera la acumulación prolongada de residuos cuando el terreno todavía no fue completamente saneado.

Uno de los principales problemas es la generación de lixiviados, líquidos que se producen por la descomposición de residuos orgánicos y que pueden entrar en contacto con plásticos, metales, pilas y otros materiales contaminantes.

“Ese líquido penetra en la tierra y puede llegar a las napas. Si el basural está cerca de un río, también existe riesgo de contaminación del agua”, explicó.

A eso se suma la emisión de gases durante la descomposición de los residuos.

“Los basurales a cielo abierto son una problemática por donde los miremos: pueden afectar el suelo, el agua y también el aire”, sostuvo.

Jóvenes que quieren participar de las decisiones ambientales

Más allá de las propuestas concretas, uno de los principales objetivos del encuentro fue fortalecer la participación juvenil en la discusión sobre las políticas y acciones ambientales.

Para Roldán, las nuevas generaciones muestran un interés creciente por estas problemáticas y necesitan contar con espacios donde puedan expresar sus preocupaciones.

“El mundo que les vamos a dejar a los jóvenes requiere que los propios jóvenes empiecen a participar de las decisiones sobre ese planeta”, expresó.

También remarcó que las responsabilidades deben ser compartidas entre distintos sectores.

Por un lado, las personas pueden modificar hábitos cotidianos y reducir o separar sus residuos. Por otro, el Estado debe garantizar infraestructura adecuada y las empresas también tienen responsabilidades respecto de los residuos derivados de sus actividades.

“Son muchas aristas diferentes y todos tenemos que hacer nuestro aporte”, resumió.

Las propuestas serán plasmadas en un documento

El trabajo iniciado durante la jornada continuará ahora de manera virtual.

Los participantes mantienen un espacio de intercambio donde buscan ordenar las conclusiones, propuestas y demandas que surgieron durante el encuentro.

El objetivo final es elaborar un documento que pueda hacerse público y ser presentado ante autoridades y distintos sectores de la sociedad.

“Queremos plasmar lo que se habló, cuáles son las demandas y qué plantea la juventud sobre lo que tenemos que hacer por el ambiente”, explicó Roldán.

De esta manera, el encuentro no quedó limitado a una única jornada. Los jóvenes buscan mantener abierto el debate y transformar las inquietudes surgidas desde distintos puntos de Jujuy en propuestas concretas para mejorar la relación de la provincia con su ambiente.