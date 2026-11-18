El piloto jujeño Matías Clapier buscará consagrarse campeón nacional de la Clase 2 del Turismo Pista este fin de semana, cuando se dispute la última fecha de la temporada 2026 en el autódromo de Rafaela.

En la previa de una definición que tendrá a siete pilotos peleando por el campeonato, visitó Canal 4 y habló sobre sus expectativas, el esfuerzo realizado durante el año y las posibilidades de quedarse con el título.

Después de una temporada en la que logró mantenerse entre los principales protagonistas de la categoría, Clapier afrontará una de las carreras más importantes de su trayectoria deportiva.

“Feliz, contento de llegar a una definición de campeonato a esta altura . Es muy importante para mí y seguramente para toda la provincia”, expresó el piloto durante su visita a Canal 4.

“Me predomina el orgullo. La verdad que me siento muy feliz por hasta dónde llegué y el fin de semana yo creería que va a ser explosivo”, aseguró.

Además, explicó que llega con confianza por el rendimiento demostrado a lo largo del campeonato, aunque reconoció que algunos inconvenientes durante la temporada complicaron sus posibilidades.

“Venimos todas las carreras mostrándonos que terminamos entre los cinco primeros. Me arruinaron un poco tres fechas en el año, así que queremos terminarla de la mejor manera y, si podemos salir campeón, en buena hora. Yo creería que tenemos una gran chance”, manifestó.

Siete pilotos pelean por el título y Clapier necesita ganar

La definición de la Clase 2 promete ser una de las más disputadas de la temporada, con siete pilotos que mantienen posibilidades matemáticas de consagrarse campeones.

En el caso del jujeño, la situación presenta una dificultad adicional: necesita ganar obligatoriamente la última carrera para cumplir con el requisito establecido por la categoría y aspirar al campeonato.

“Yo tengo que ganar, sí o sí es un requisito que la categoría pone para poder salir campeón. Entonces tengo que ganar y veremos los resultados”, explicó.

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Matías también detalló lo ajustada que está la clasificación y la importancia que tendrán las posiciones finales de sus rivales.

“El segundo está a cuatro puntos del primero, el tercero está a 11 puntos. Entonces, si yo gano y el que está tercero sale segundo, sale campeón. Dependo de muchos factores, al igual que ellos también. Va a estar bastante difícil, pero no vamos a bajar los brazos”, sostuvo.

De esta manera, Clapier no solamente deberá buscar la victoria en Rafaela, sino también esperar una combinación favorable de resultados para quedarse con el campeonato.

Rafaela, el escenario de una definición decisiva

La última fecha del Turismo Pista se disputará en el circuito de Rafaela, un trazado caracterizado por sus extensas rectas y las altas velocidades que alcanzan los vehículos.

Clapier anticipó que las características del autódromo podrían generar una carrera muy exigente, en la que el rendimiento mecánico y la estrategia serán fundamentales.

“Corremos en Rafaela, el circuito del Turismo Carretera, y es muy largo. Es prácticamente como un óvalo con chicanas y va a ser una carrera de succiones. Si tenemos un buen auto y un buen motor, va a ser con inteligencia pura”, explicó.

Once años de experiencia y un sueño que puede hacerse realidad

Más allá del resultado que consiga este fin de semana, Matías Clapier destacó su evolución como piloto y el camino recorrido para llegar a disputar un campeonato nacional frente a los mejores competidores del país.

“Hoy ya es el décimo primer año que compito en autos de carrera. Me predominan la experiencia y la perseverancia. Aprendí bastante lo que es correr en auto y cómo hacer todo”, señaló.

También reconoció que llegar a esta instancia representa el cumplimiento de uno de sus grandes objetivos deportivos.

“Pelear un campeonato a nivel nacional con los mejores del país es un momento único para mí. Me lo proponía como un sueño y hoy lo estoy viviendo en vida propia”, expresó.

Con la expectativa puesta en la última carrera, Clapier dejó en claro que, si bien considera que su temporada ya fue positiva, su principal objetivo sigue siendo alcanzar la consagración.

“Está hecho el 2026, por lo que fue para mí fue un gran año, pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Queremos salir campeones”, concluyó.