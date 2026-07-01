Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras un nuevo escándalo

Mauro Icardi y la China Suárez estarían atravesando una profunda crisis de pareja , según la versión que Yanina Latorre presentó en el programa SQP, emitido por América TV.

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La conductora sostuvo que la actriz habría abandonado hace cuatro días la denominada “Casa de los sueños”, ubicada en Nordelta, y se habría instalado junto a sus hijos y uno de sus perros en otra propiedad que posee en San Jorge.

“Hace cuatro días la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro”, afirmó Latorre.

Según la periodista, la salida se habría producido después de una discusión vinculada con unos mensajes que la actriz encontró en el teléfono de Icardi.

image Ekaterina Ojeda habría sido la tercera en discordia de la separación entre la China Suárez y Mauro Icardi.

La versión indica que el futbolista habría hablado con un tercero para intentar ponerse en contacto con Ekaterina Ojeda, la joven que quedó involucrada en un episodio ocurrido días atrás en un boliche de la Costanera.

“Le encontró unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona de Eka, que le pedía que la conecte”, explicó Latorre.

La conductora también señaló que la crisis habría comenzado luego de aquel episodio en el boliche Tequila, donde la presencia de Ojeda y la intervención de la China terminaron en un escándalo.

Icardi habría intentado recomponer la relación

De acuerdo con la información difundida en el programa, Icardi habría intentado persuadir a la actriz para que regresara a la vivienda familiar.

“Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”, aseguró Latorre.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente una separación. Desde el entorno del futbolista, además, habrían puesto en duda la versión difundida en televisión.