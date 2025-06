Melody Luz está otra vez muy cerca de Alex Caniggia: ¿Volvió el amor?

Al profundizar en las razones que la distanciaron del personaje público, Melody fue contundente: “Alex nunca me quiso perder. Yo me cansé de intentar que me escuche, de decirle: ‘esto me molesta’. No le estaba marcando cosas imposibles de cambiar”.

Más adelante, admitió que su confianza está muy debilitada: “De confiar no confío en nadie. Imaginate que estaba con una persona (Santiago) con la que no imaginaba que iba a hacer lo que hizo. Y Alex... se tiene que ganar mi confianza. Vínculo vamos a tener porque somos padres. Es buena persona, mi familia lo quiere. Yo nunca dije que él sea mala persona”.

Al ser interrogada por Ángel de Brito acerca de la chance de reconciliarse con su expareja, la artista respondió con cautela, dejando una posibilidad abierta: “Si veo que él avanza, a mí me gusta estar con él y mi hija, que ella juegue con los dos. Y si vuelve a hacerlo (de escribirse con otras personas), me parece que tenemos que pactar que los dos podamos hacerlo. No sé si le voy a dar otra oportunidad”.