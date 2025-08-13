miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 07:33
MLS

Minnesota United vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

En la previa de Minnesota United vs Seattle Sounders, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 16 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Allianz Field.

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Seattle Sounders visita a Minnesota United en el estadio Allianz Field, por el duelo correspondiente a la semana 24 de la MLS.

Así llegan Minnesota United y Seattle Sounders

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS

Minnesota United fue derrotado en el Allianz Field frente a Colorado Rapids por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Seattle Sounders en partidos de la MLS

Seattle Sounders viene de vencer a LA Galaxy en casa por 4 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 15 goles y 9 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Minnesota United se quedó con la victoria por 2 a 3.


Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Real Salt Lake: 23 de agosto - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Portland Timbers: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs San Diego FC: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Chicago Fire: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Colorado Rapids: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Seattle Sounders en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Sporting Kansas City: 24 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Real Salt Lake: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs LA Galaxy: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Inter Miami: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Austin FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Horario Minnesota United y Seattle Sounders, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

