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10 de agosto de 2026 - 10:03
Copa Libertadores

Mirassol vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Mirassol y Liga de Quito. El partido se jugará en el estadio A confirmar el jueves 13 de agosto a las 19:00 (hora Argentina).

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Mirassol vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Mirassol y LDU Quito juegan por la llave 5 de la Copa Libertadores el jueves 13 de agosto. El partido será desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio A confirmar.

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En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Mirassol.


Fecha y rival de Mirassol en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 5: vs Liga de Quito: 20 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Liga de Quito en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 5: vs Mirassol: 20 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
Los resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Mirassol 1 vs Lanús 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Always Ready 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Always Ready 1 vs Mirassol 2 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Mirassol 0 (26 de mayo)
Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)
Horario Mirassol y Liga de Quito, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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