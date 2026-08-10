Mirassol vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Mirassol y LDU Quito juegan por la llave 5 de la Copa Libertadores el jueves 13 de agosto. El partido será desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio A confirmar.

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En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Mirassol.

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