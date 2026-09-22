Monotributistas y jubilación: por qué 40 años de aportes podrían no alcanzar para sostener la mínima

La jubilación de los monotributistas vuelve a quedar en el centro del debate previsional. Las abogadas Rosana Cappiello (MP 1584) y Sofía Echenique (MP 2924) analizaron un informe reciente y explicaron por qué, bajo el esquema actual, incluso una extensa vida de aportes puede resultar insuficiente para financiar un haber mínimo.

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Las especialistas explicaron que muchas personas que trabajan de manera independiente, como emprendedores o profesionales, recurren al monotributo como una forma de mantenerse dentro del sistema previsional.

En los casos de ingresos más elevados, algunas personas realizan aportes bajo el régimen de autónomos. Sin embargo, el punto central está en cuánto dinero efectivamente se destina cada mes al sistema jubilatorio.

Cappiello y Echenique hicieron referencia a un análisis difundido por Fundación Mediterránea, que proyectó cuánto debería aportar una persona durante su vida activa para financiar una jubilación mínima.

Según explicaron las abogadas, una de las conclusiones que puso nuevamente el tema en debate es que 40 años de aportes realizados bajo determinadas condiciones del régimen de monotributo podrían no ser suficientes para financiar por sí solos un haber mínimo.

“Cuarenta años de aporte son muchos años dentro del sistema previsional”, señalaron durante el análisis, y remarcaron la importancia de que las personas conozcan cómo funciona el esquema antes de proyectar su futura jubilación.

¿Cuánto del monotributo va realmente a la jubilación?

Uno de los puntos que destacaron las especialistas es que el pago mensual del monotributo está compuesto por diferentes conceptos.

La cuota incluye un componente impositivo, un aporte destinado a la obra social y otro específicamente previsional. Por ese motivo, no todo el dinero que abona mensualmente el contribuyente termina financiando su futura jubilación.

Según ejemplificaron durante la entrevista, existe una diferencia considerable entre los aportes previsionales efectuados por trabajadores en relación de dependencia y los correspondientes a las categorías más bajas del monotributo.

Las abogadas indicaron que, en términos generales, el aporte previsional de un monotributista resulta considerablemente menor. Esa diferencia impacta sobre los recursos que ingresan al sistema y vuelve a poner en discusión su sustentabilidad.

También explicaron que el sistema previsional argentino funciona bajo un esquema solidario: los aportes actuales ayudan a financiar los haberes que actualmente cobran los jubilados.

La importancia de planificar la jubilación

Para las especialistas, el escenario obliga a quienes se encuentran en actividad a prestar mayor atención a su historia laboral y previsional.

“No se trata solamente de cumplir años y llegar al momento de jubilarse”, explicaron. Es necesario revisar previamente los años registrados, las actividades declaradas, posibles períodos sin aportes y las herramientas disponibles para completar los requisitos exigidos.

El objetivo, remarcaron, es que cada trabajador pueda tomar decisiones con información y realizar una proyección de su situación antes de alcanzar la edad jubilatoria.

Esto resulta especialmente relevante para monotributistas y autónomos, debido a las particularidades de sus aportes y a las deudas que pueden generarse cuando existe una inscripción pero no se realizaron los pagos correspondientes.

¿Se pueden comprar los años de aportes que faltan?

Durante la entrevista también surgió la consulta de una mujer de 60 años que contaba con 27 años y cinco meses de aportes y necesitaba completar el período restante para acceder a la jubilación.

Las abogadas aclararon que este tipo de situaciones debe analizarse individualmente.

Existen herramientas como moratorias o planes de pago previsional, pero su utilización depende de los períodos en los que faltan aportes y de la historia laboral de cada persona.

Uno de los aspectos fundamentales es que no pueden regularizarse períodos que ya aparecen ocupados por una actividad registrada.

Por ejemplo, si una persona figuraba inscripta como monotributista o autónoma pero no realizó los pagos correspondientes, ese período puede generar una deuda. Al encontrarse registrado, no funciona simplemente como un “espacio vacío” en el que puedan incorporarse nuevos aportes mediante otra herramienta.

Por eso, remarcaron que antes de iniciar cualquier trámite es necesario revisar detalladamente la historia previsional.

Un sistema que vuelve a quedar bajo análisis

El planteo sobre los aportes de monotributistas se suma a una discusión más amplia sobre el financiamiento del sistema previsional argentino.

Cappiello y Echenique señalaron que durante este año existía expectativa sobre una posible discusión integral de la normativa previsional. Mientras esa reforma no avance, indicaron que resulta fundamental conocer las reglas vigentes y evaluar con anticipación cada situación particular.