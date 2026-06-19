Mundial 2026: Argentina busca ratificar su poderío ante la combativa Austria

Argentina recibe el próximo lunes 22 de junio a Austria por la fecha 2 del grupo J del Mundial, a partir de las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Dallas.

Será uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de esta zona. Ambos seleccionados comenzaron su participación con una victoria y comparten el liderato del Grupo J, por lo que el ganador quedará muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Argentina tuvo un estreno inmejorable al derrotar por 3-0 a Argelia con una actuación estelar de Lionel Messi. El capitán albiceleste marcó los tres goles del encuentro en una noche histórica que coincidió con su partido número 200 con la selección. Además, el rosarino alcanzó a Miroslav Klose entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, reafirmando su condición de figura determinante en la defensa del título.

Austria, en tanto, debió trabajar más de la cuenta para superar 3-1 a Jordania en su presentación mundialista. El conjunto europeo encontró la ventaja gracias a Romano Schmid y amplió diferencias mediante un autogol de Yazan Alarab, antes de que Ali Olwan descontara para los jordanos. Finalmente, un penal convertido por Marko Arnautovic sentenció la victoria de Das Team, que ahora buscará confirmar sus credenciales frente a uno de los principales candidatos al título.

El historial entre argentinos y austríacos se reduce a apenas dos amistosos: una goleada sudamericana por 5-1 en 1980, con un joven Diego Maradona brillando con un triplete, y un empate 1-1 una década más tarde.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Argentina en el próximo partido del Mundial

Grupo J - Fecha 3: vs Jordania: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Austria en el próximo partido del Mundial

Grupo J - Fecha 3: vs Argelia: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Horario Argentina y Austria, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)