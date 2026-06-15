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15 de junio de 2026 - 12:14
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Mundial 2026: Canadá y Qatar quieren tomar ventaja en el Grupo B

Canadá y Catar se miden en el BC Place Stadium el jueves 18 de junio a las 19:00 (hora Argentina).

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Mundial 2026: Canadá y Qatar quieren tomar ventaja en el Grupo B
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 2 del grupo B del Mundial, Catar y Canadá se enfrentan el jueves 18 de junio desde las 19:00 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.

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Así llegan Canadá y Catar

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Canadá en partidos del Mundial

Canadá terminó con un empate en 1 frente a Bosnia-Herz. en la pasada jornada.

Últimos resultados de Catar en partidos del Mundial

En la fecha pasada, Catar finalizó con un empate 1-1 ante Suiza..

La paridad domina el Grupo B tras la jornada inaugural. Con todos los equipos igualados en puntos, el enfrentamiento entre Canadá y Qatar representa una oportunidad inmejorable para tomar ventaja en la lucha por un lugar en los octavos de final y comenzar a perfilar el destino de la zona.

Qatar dio la sorpresa en su debut y logró sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. Cuando parecía encaminarse a una derrota ante Suiza, el conjunto asiático encontró el empate en el quinto minuto de descuento gracias a Boualem Khoukhi. Los europeos se habían adelantado a los 17 minutos de la primera etapa con un penal convertido por Breel Embolo.

Canadá también celebró un estreno histórico. Los norteamericanos rescataron un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina y consiguieron su primera unidad en los Mundiales. El conjunto europeo había abierto el marcador a los 21 minutos mediante un cabezazo de Jovo Lukić, aunque la reacción canadiense llegó a los 78 minutos con un potente remate de Cyle Larin.

Canadá y Catar cuentan con un historial breve, con apenas un antecedente previo: la victoria canadiense por 2-0 en un amistoso internacional disputado en 2022. El duelo en el Mundial 2026 marcará, además, la primera vez que se enfrenten en este certamen.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Canadá en el próximo partido del Mundial
  • Grupo B - Fecha 3: vs Suiza: 24 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Catar en el próximo partido del Mundial
  • Grupo B - Fecha 3: vs Bosnia-Herz.: 24 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Horario Canadá y Catar, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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